Χριστοφιδέλης, Λινάρδος: «Μείναμε συγκαντρωμένοι»

Στην συγκέντρωση που δεν έχασε η Εθνική γνωρίζοντας πως η Ισλανδία είναι κατώτερου επιπέδου αντίπαλος, στάθηκαν μετά το 3-0 ο Κώστας Χριστοφιδέλης και Δημοσθένης Λινάρδος.

Η Εθνική ανδρών ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο δεύτερο τουρνουά του European League, επικρατώντας με 3-0 σετ της Ισλανδίας στο κλειστό της Γλυφάδας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, παρουσιάζοντας σοβαρότητα και συγκέντρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ παράλληλα έδειξε θετικά στοιχεία ενόψει της συνέχειας και του αγώνα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης και ο διεθνής κεντρικός Δημοσθένης Λινάρδος στάθηκαν στη σημασία της νίκης, στην τήρηση του αγωνιστικού πλάνου, αλλά και στη θερμή στήριξη του κόσμου που έδωσε δυναμικό «παρών» στις εξέδρες.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε: «Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μου. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα και είχαμε ένα εύκολο βράδυ. Η Ισλανδία δεν αποτελούσε φόβητρο. Κάθε παιχνίδι, όμως, είναι δύσκολο και κρίσιμο. Είτε παίζουμε με δυνατούς αντιπάλους είτε όχι, πρέπει να είσαι πάντα σοβαρός. Οι απώλειες, ακόμη και των σετ, στοιχίζουν. Μην ξεχνάμε ότι μεγάλος στόχος είναι το παγκόσμιο και οι αγώνες του European League μετράνε στην παγκόσμια βαθμολογία. Ήθελα να δω ενέργεια και προετοιμάζαμε κάποια πράγματα για τον αγώνα με τη Βόρεια Μακεδονία την Κυριακή, που θα είναι μεγαλύτερης έντασης. Ένα ευχαριστώ στον κόσμο. Τον περιμένουμε και την Κυριακή για ένα πιο δύσκολο παιχνίδι».

Ο κεντρικός της Εθνικής Δημοσθένης Λινάρδος τόνισε: «Έχουμε διαφορά δυναμικότητας με την Ισλανδία. Δεν θέλαμε να χάσουμε το μυαλό μας και να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Βάλαμε κάποιες κατευθύνσεις, ειδικά στο τακτικό κομμάτι. Παρόλο που η Ισλανδία ήταν χαμηλότερης δυναμικότητας, έδωσε το καλύτερο που μπορούσε.

Μείναμε στο πλάνο μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον κόσμο και, αν μπορούσα να τους ευχαριστήσω έναν έναν, θα το έκανα. Είναι χαρά μας να βλέπουμε νέα παιδιά στις κερκίδες και να παίρνουν εικόνες, ώστε να τους «κολλήσει» το μικρόβιο.

Θέλουμε να τους δούμε και την Κυριακή και θα χαρούμε πάρα πολύ».