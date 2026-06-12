Την δεύτερη νίκη σε τρία παιχνίδια στο European League πέτυχε η Εθνική Ανδρών με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επικρατεί με 3-0 της Ισλανδίας στη Γλυφάδα.

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα και με τον Κώστα Χριστοφιδέλη να δίνει ευκαιρίες σε όλους του διεθνείς, η Εθνική Ανδρών επικράτησε της Ισλανδίας στη Γλυφάδα με 3-0 (14-25, 13-25, 12-25). Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη σε τρία παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο φετινό European League.

Ο αγώνας δεν χρήζει τις παραμικρής ανάλυσης, καθώς η Εθνική παίζοντας σοβαρά σε όλο το ματς, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Ισλανδούς, κάτι που ξεκάθαρα φαίνεται και από την διαφορά στα σετ.

Η Εθνική θα δώσει το τέταρτο παιχνίδι της και δεύτερο στην Γλυφάδα την Κυριακή, υποδεχόμενη στο «Μάκης Λιούγκας» την Βόρεια Μακεδονία στις 19:00.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 7-16, 10-21, 14-25

2ο σετ: 7-8, 12-16, 13-21, 13-25

3ο σετ: 5-8, 8-16, 9-21, 12-25

*Οι πόντοι της Ισλανδίας προήλθαν από 3 άσσους, 18 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (14-25, 13-25, 12-25) σε 68′

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Μπόρχα Γκονζάλες): Ματίασον 1 (1/1 επ.), Βαλντίμαρσον Χ. 1 (1 μπλοκ), Σίγκουρντσον 4 (3/18 επ., 1 μπλοκ), Ντάβιντσον 6 (3/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιόνσον 5 (4/11 επ., 1 άσσος, 25% υπ. – 13% άριστες), Έρλουσον 4 (4/7 επ., 20% υπ. – 7% άριστες) / Όμαρσον (λ, 38% υπ. – 13% άριστες), Μπιόργκσον (λ), Ματίασον 1 (1 άσσος), Σιγκούρφινσον 2 (2/2 επ.), Βαλντίμαρσον 1 (1/3 επ.), Κρίστινσον, Νίκαρσον, Χάλντορσον.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κασαμπαλής 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Πιτακούδης 7 (7/7 επ.), Πρωτοψάλτης 5 (4/11 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Μούχλιας Δ. 14 (11/17 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 3 (3/3 επ.), Ράπτης 8 (4/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 57% υπ. – 36% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 100% υπ. – 40% άριστες), Τζιάβρας (λ), Χανδρινός Σ. 2 (2/3 επ., 60% υπ. – 60% άριστες), Χασμπάλα 2 (2/2 επ.), Θεοδόσης 5 (2/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μάρκου 7 (5/6 επ., 2 άσσοι), Λινάρδος 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μούχλιας Σ. 3 (2/5 επ., 1 άσσος).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (25-14, 25-17, 25-20)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

19.00: Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα