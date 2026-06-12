Ισλανδία – Ελλάδα 0-3: Περίπατος της Εθνικής στη Γλυφάδα
Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα και με τον Κώστα Χριστοφιδέλη να δίνει ευκαιρίες σε όλους του διεθνείς, η Εθνική Ανδρών επικράτησε της Ισλανδίας στη Γλυφάδα με 3-0 (14-25, 13-25, 12-25). Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη σε τρία παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο φετινό European League.
Ο αγώνας δεν χρήζει τις παραμικρής ανάλυσης, καθώς η Εθνική παίζοντας σοβαρά σε όλο το ματς, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Ισλανδούς, κάτι που ξεκάθαρα φαίνεται και από την διαφορά στα σετ.
Η Εθνική θα δώσει το τέταρτο παιχνίδι της και δεύτερο στην Γλυφάδα την Κυριακή, υποδεχόμενη στο «Μάκης Λιούγκας» την Βόρεια Μακεδονία στις 19:00.
Διακύμανση:
1ο σετ: 4-8, 7-16, 10-21, 14-25
2ο σετ: 7-8, 12-16, 13-21, 13-25
3ο σετ: 5-8, 8-16, 9-21, 12-25
*Οι πόντοι της Ισλανδίας προήλθαν από 3 άσσους, 18 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 0-3 (14-25, 13-25, 12-25) σε 68′
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Μπόρχα Γκονζάλες): Ματίασον 1 (1/1 επ.), Βαλντίμαρσον Χ. 1 (1 μπλοκ), Σίγκουρντσον 4 (3/18 επ., 1 μπλοκ), Ντάβιντσον 6 (3/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιόνσον 5 (4/11 επ., 1 άσσος, 25% υπ. – 13% άριστες), Έρλουσον 4 (4/7 επ., 20% υπ. – 7% άριστες) / Όμαρσον (λ, 38% υπ. – 13% άριστες), Μπιόργκσον (λ), Ματίασον 1 (1 άσσος), Σιγκούρφινσον 2 (2/2 επ.), Βαλντίμαρσον 1 (1/3 επ.), Κρίστινσον, Νίκαρσον, Χάλντορσον.
ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κασαμπαλής 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Πιτακούδης 7 (7/7 επ.), Πρωτοψάλτης 5 (4/11 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Μούχλιας Δ. 14 (11/17 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 3 (3/3 επ.), Ράπτης 8 (4/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 57% υπ. – 36% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 100% υπ. – 40% άριστες), Τζιάβρας (λ), Χανδρινός Σ. 2 (2/3 επ., 60% υπ. – 60% άριστες), Χασμπάλα 2 (2/2 επ.), Θεοδόσης 5 (2/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μάρκου 7 (5/6 επ., 2 άσσοι), Λινάρδος 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μούχλιας Σ. 3 (2/5 επ., 1 άσσος).
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE
Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)
Σάββατο 6 Ιουνίου 2026
Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)
Κυριακή 7 Ιουνίου 2026
Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (25-14, 25-17, 25-20)
Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)
Σάββατο 13 Ιουνίου 2026
19.00: Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026
19.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία
Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
19.30: Ελλάδα – Αυστρία
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026
18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.