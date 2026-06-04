Μετά από τρεις εβδομάδες προετοιμασίας στη Λάρισα και τρία δυνατά φιλικά με την Ουγγαρία, η εθνική Γυναικών ρίχνεται στη μάχη του φετινού European League, αντιμετωπίζοντας στην πρεμιέρα της διοργάνωσης την Κροατία (5/6, 18.00, Eurovolley TV), που είναι η οικοδέσποινα του πρώτου τουρνουά.

Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου έφτασε στο Όσιγιεκ αργά το βράδυ της Τετάρτης (3/6) και την παραμονή του αγώνα ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με προπόνηση στο Gradski vrt Hall. Στόχος της εθνικής είναι η νίκη που θα θέσει τις βάσεις για την πρόκριση στην τετράδα.

Για την ιστορία, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στην περυσινή πρεμιέρα στο European League, με την Κροατία να επικρατεί με 3-1 σετ στην Κοζάνη.

Ενόψει της πρεμιέρας, ο προπονητής της εθνικής Απόστολος Οικονόμου δήλωσε: «Ξέρουμε ότι η Κροατία πιθανότατα θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος στην πρώτη φάση του European League. Έτσι όπως είναι το σύστημα φέτος, θέλουμε μάξιμουμ μια ήττα ή το απόλυτο σε νίκες για να είμαστε στην τετράδα. Θα ήθελα να έχουμε παραπάνω χρόνο για να αντιμετωπίσουμε την Κροατία, αλλά δεν έχουμε οπότε πρέπει αύριο να μπούμε με σωστή νοοτροπία και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη. Η Κροατία θα είναι ενισχυμένη με την παρουσία της Φάμπρις, μιας πολύ δυνατής διαγώνιας. Θα πρέπει να πιέσουμε στο σέρβις και να χαλάσουμε την υποδοχή, βγάζοντας τις κεντρικές, που είναι το δυνατό όπλο τους, από το παιχνίδι».

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας ο ομοσπονδιακός κόουτς συμπλήρωσε: «Είχαμε αρκετά αγωνιστικά προβλήματα στην προετοιμασία και μικροτραυματισμούς κι αυτό φοβάμαι πως δεν μας έχει φέρει στο τοπ επίπεδο αγωνιστικού ρυθμού. Είμαστε μια νέα ομάδα σε σχέση με την περυσινή επτάδα. Αν μπορέσουμε να πιάσουμε τα στάνταρ απόδοσης που είχαμε πέρυσι, είμαι πολύ αισιόδοξος για το παιχνίδι. Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι οι κομβικές παίκτριες να έχουν υψηλό ρυθμό. Δεν είμαστε στο 100%, αλλά είδαμε και πέρυσι ότι μπορεί στη διοργάνωση να μην είχαμε ξεκινήσει καλά αλλά βελτιωνόμασταν κάθε εβδομάδα και κάναμε τις εμφανίσεις που θέλαμε στο παγκόσμιο. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία για μια νέα ομάδα, όπως είμαστε και φέτος. Πρέπει να έχουμε υπομονή και να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».

Από την πλευρά της, η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου ανέφερε: «Υπάρχει μεγάλη εμπειρία αλλά και νεαρές αθλήτριες και στις δύο ομάδες. Το παιχνίδι θα κριθεί στις λεπτομέρειες και ειδικά στα σημεία που θα είμαστε κοντά στο σκορ. Σίγουρα περιμένουμε μια πολύ μαχητική ομάδα που παίζει και μπροστά στον κόσμο της, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μπούμε με χαλαρότητα. Θέλουμε να το απολαύσουμε και να αντιμετωπίσουμε στα ίσα την Κροατία για να πάρουμε τη νίκη. Πέρυσι έχασα δύο πολύ σημαντικές διοργανώσεις που ήθελα να είμαι, αλλά αυτό ανήκει πια στο παρελθόν. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι εδώ, να αγωνίζομαι με το εθνόσημο και με τα υπόλοιπα κορίτσια. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η διοργάνωση και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Θυμίζουμε ότι στο φετινό European League θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και την πρόκριση στην τετράδα θα πάρουν οι τέσσερις πρώτοι και θα αγωνιστούν στα χιαστί στα ημιτελικά (1-4, 2-3) με εντός και εκτός έδρας αγώνα. Το ίδιο ισχύει και για τον τελικό.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Η Κροατία προέρχεται από μια σειρά δυνατών αγώνων καθώς εκτός από τα καθιερωμένα φιλικά παιχνίδια, συμμετείχε στο τουρνουά MEVZA στο Μάριμπορ, όπου κατέλαβε τη 2η θέση με ρεκόρ 3-1 (τρεις νίκες με 3-0 απέναντι σε Αυστρία, Κύπρο, Λουξεμβούργο και μια ήττα με 3-2 από την Ουγγαρία).

Πρώτη σκόρερ στο τουρνουά με 5,6 πόντους ανά σετ ήταν η διαγώνια Μίκα Γκρμπάβιτσα (2001, 1,91μ.) που, όμως, δεν βρίσκεται στην τελική 14άδα.

Ο προπονητής Ίγκορ Αρμπούτινα σε αυτό το πρώτο κομμάτι του καλοκαιριού, δεν έχει στη διάθεσή του την αρχηγό της ομάδας, πρώην κεντρική του Παναθηναϊκού και νυν του Πανιωνίου, Μαρτίνα Σάμανταν καθώς και την πρώην διαγώνια του ΑΟ Θήρας, Άντρεα Μιχάλιεβιτς.

Παρόλα αυτά, το νούμερο 35 της παγκόσμιας κατάταξης διατηρεί μια δυνατή μαγιά παικτριών με σημαντικές παραστάσεις.

Στη διάθεση του Κροάτη προπονητή βρίσκονται η σπουδαία διαγώνια Σαμάνθα Φάμπρις (αποθεραπεύτηκε από τον τραυματισμό της στον αστράγαλο) και οι κεντρικές Μποζάνα Μπούτιγκαν (κάτοχος του Challenge Cup με τη Βαλεφόλια), Έμα Στρούνιακ (με παρουσία επτά ετών σε ιταλικό και τούρκικο πρωτάθλημα) και Μίρτα Φρόιντ (πρώην παίκτρια της Βισμπάντεν, νταμπλούχος στη χώρα της και κορυφαία μπλοκέρ με τη Μλάντοστ).

Αναλυτικά η 14άδα της εθνικής Ελλάδας:

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Ευαγγελία Τάνη.

Διαγώνιες: Μάρθα Ανθούλη, Φερονίκη Ζιώγα.

Ακραίες: Φαίη Μπακοδήμου, Έλενα Μπάκα, Ελπίδα Τικμανίδου, Μαρία Κλέπκου.

Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Αριστέα Τοντάι, Αριάδνη Καθάριου.

Λίμπερο: Γεωργίνα Αντωνακάκη, Μαρία Καραμπάση.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Απόστολο Οικονόμου, τους άμεσους συνεργάτες του Χάρη Σκουτελάκο και Θάνο Τερζή, τον στατιστικολόγο Στέφανο Μανιώτη, τον τιμ μάνατζερ Γιάννη Πριόβολο, τον φυσιοθεραπευτή Ξενοφώντα Βλασσόπουλο και γυμναστή τον Γιώργο Παπαϊωάννου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN GOLDEN LEAGUE

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Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

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