Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις της στο φετινό European League η εθνική ομάδα γυναικών, καθώς επικράτησε με ανατροπή με 3-1 της Κροατίας στο Gradski Vrt Hall του Όσιγεκ.

Απέναντι σε ένα σύνολο από το οποίο είχε γνωρίσει την ήττα στην πρεμιέρα της περυσινής διοργάνωσης στην Κοζάνη, η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου έχασε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ, όμως στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο σέρβις (8 άσοι για 13 χαμένα) και κατ’ επέκταση στο μπλοκ άμυνα για να πάρει μια τεράστια νίκη που θέτει τις βάσεις από πολύ νωρίς για πρόκριση στις 4 καλύτερες ομάδες και την τελική φάση του European League.

Η Μάρθα Ανθούλη έκανε μεγαλειώδη εμφάνιση με 30 πόντους από 24/44 επιθέσεις (55%), 3 άσους και 3 μπλοκ, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου άπλωσε ιδανικά το παιχνίδι, η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου ήταν απίθανη στο φιλέ μαζί με την Αριστέα Τοντάι και η Φαίη Μπακοδήμου ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους (47% επίθεση, 56% θετική υποδοχή), κάνοντας σπουδαία δουλειά σε όλους τους τομείς. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Έλενας Μπάκα που ήρθε από τον πάγκο στην έναρξη του δεύτερου σετ.

Για την Κροατία πρώτη σκόρερ με 23 πόντους ήταν η πολύπειρη Σαμάνθα Φάμπρις που έμοιαζε να είναι αρκετά μόνη στην επίθεση, αφού η γαλανόλευκη φρόντισε να απενεργοποιήσει πλήρως το κέντρο, το πιο δυνατό στοιχείο των διοργανωτών του πρώτου τουρνουά.

Πλέον, η εθνική αφήνει πίσω της το παιχνίδι με την Κροατία και εστιάζει σε αυτό με τη Λιθουανία που ακολουθεί το Σάββατο (6/6, 18.00) και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πρώτο τουρνουά επί κροατικού εδάφους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με επιθέσεις και άσο της Ανθούλη άνοιξε το πρώτο σετ η εθνική (3-3), ωστόσο η Κροατία πήρε πρώτη ένα ελαφρύ προβάδισμα (6-8) πριν τρέξει σερί με τα σέρβις της Γιάκσετιτς και πάει στο +4 (7-11). Οι τυπικά φιλοξενούμενες έκαναν το 13-16 με τη Στρούνιακ, αλλά η Παπαγεωργίου πήρε την επόμενη αλλαγή και η Κωνσταντινίδου πήγε στα εννέα μέτρα για να πάρει άσο και να χαλάσει συνολικά την υποδοχή, επιτρέποντας στην Ανθούλη να ισοφαρίσει (16-16). Η Κροατία βρήκε κάποιες λύσεις (19-21, 21-23) αλλά η περιστροφή με την Τοντάι στο σέρβις επέτρεψε στη γαλανόλευκη να βρει πρώτη σετ μπολ (24-23). Ωστόσο, η Φάμπρις κράτησε την ομάδα της ζωντανή και η οικοδέσποινα αξιοποίησε το δεύτερο σετ μπολ της για να κάνει το 0-1 (25-27) με καλά στημένο μπλοκ.

Ο Απόστολος Οικονόμου ξεκίνησε το δεύτερο σετ με την Μπάκα αντί της Τικμανίδου και το σέρβις της Ελληνίδας ακραίας έφερε την κόντρα μπάλα της Μπακοδήμου για το 5-3. Καθώς κυλούσε το σετ, η εθνική ανέβαζε όλο και περισσότερο την απόδοσή της, βρίσκοντας εξαιρετικά σέρβις με την Κωνσταντινίδου για να φτάσει σε double score και να κυριαρχήσει και στο μπλοκ άμυνα (12-6). Οι Ελληνίδες διεθνείς όχι μόνο δεν απειλούνταν αλλά αύξησαν κι άλλο τη διαφορά με νέους άσους από Παπαγεωργίου (16-7), Μπάκα (19-10) και Τοντάι (22-11). Η Ανθούλη έδωσε σετ μπολ ισοφάρισης και το 1-1 ήρθε από την ίδια την ταλαντούχα διαγώνια με την πρώτη από τις 11 ευκαιρίες που είχε στη διάθεσή της η εθνική (25-13).

Με φόρα από την κατάκτηση του δεύτερου σετ μπήκε στο τρίτο η εθνική, τρέχοντας σερί 6-0 με πρωταγωνίστρια την Ανθούλη στο σέρβις και την Τοντάι στο μπλοκ (7-1). Η Κροατία κατάφερε να πλησιάσει γρήγορα με αντίστοιχη πίεση από Μπούτιγκαν και Φάμπρις (8-7) αλλά Μπακοδήμου και Ανθούλη ανέλαβαν δράση στην επίθεση και η Παπαγεωργίου στο μπλοκ, δημιουργώντας διαφορά ασφαλείας (16-13, 19-16) που άνοιξε κι άλλο η διαγώνια της γαλανόλευκης (22-16). Η Ανθούλη έδωσε το έναυσμα για το 2-1 που διαμορφώθηκε με μπλοκ της Τοντάι (25-19).

Στο +2 (6-4) με την Τοντάι βρέθηκαν από νωρίς στο τέταρτο σετ οι Ελληνίδες διεθνείς, που έφτασαν στο 13-9 με άσο της Ανθούλη. Η Κροατία αντέδρασε στο σετ, πλησίασε σε 14-12 και πέρασε μπροστά με κόντρα της Φάμπρις (15-16). Η διαγώνια της εθνικής ξεμπλόκαρε την ομάδα της στην επίθεση και με μπλοκ της Παπαγεωργίου έγινε το 18-16, με την Ελλάδα να διατηρεί το +2 (20-18) πριν τη νέα ισοφάριση της Κροατίας. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου κράτησε την ψυχραιμία της και έφτασε στη νίκη με την τελειωμένη κόντρα μπάλα της Μπακοδήμου (25-23).

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 19-21, 25-27

2ο σετ: 8-5, 16-7, 21-11, 25-13

3ο σετ: 8-4, 16-13, 21-16, 25-19

4ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 25-23

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 8 άσους, 55 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ της Κροατίας από 3 άσους, 46 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23) σε 117’

Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Τικμανίδου 3 (3/11 επ., 83% υπ. – 67% άριστες), Κωνσταντινίδου 2 (1/3 επ., 1 άσος), Τοντάι 11 (6/17 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Μπακοδήμου 14 (14/30 επ., 41% υπ. – 24% άριστες), Παπαγεωργίου 7 (3/6 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Ανθούλη 30 (24/44 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ., 45% υπ. – 45% άριστες), Κλέπκου, Μπάκα 5 (4/16 επ., 1 άσος, 41% υπ. – 24% άριστες)

Κροατία (Ίγκορ Αρμπούτινα): Στρούνιακ 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ), Μπούτιγκαν 7 (3/10 επ., 4 μπλοκ), Μπέτσιτς 6 (6/19 επ., 53% υπ. – 37% άριστες), Φάμπρις 23 (18/36 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Γιάκσετιτς 2 (2/5 επ.), Ίστουκ 4 (3/8 επ., 21% υπ. – 5% άριστες) / Στόσιτς (λ., 33% υπ. – 27% άριστες), Πρκάτσιν 1 (1/2 επ.), Τρίτσολ 1 (1/1 επ.), Μπουρίλοβιτς 9 (7/17 επ., 2 άσοι, 62% υπ. – 33% άριστες), Μλίναρ 2 (2/9 επ.), Μπόσνιακ