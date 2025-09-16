Χαντάβα: Βρήκε την επόμενη ομάδα της καριέρας της, μετά την «περιπέτεια» στο Νεπάλ

Η Εύα Χαντάβα βρήκε την επόμενη ομάδα της καριέρας της, μετά την περιπέτεια που πέρασε στο Νεπάλ...

Η αλλαγή περιβάλλοντος, μετά την περιπέτεια της στο Νεπάλ ήταν αναμενόμενη για την Εύα Χαντάβα. Έπειτα τα βίαια γεγονότα που την ανάγκασαν να κρυφτεί με τις συμπαίκτριές της στα δάση του Νεπάλ, η Ελληνίδα ακραία βρήκε την επόμενη ομάδα της καριέρας της.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια ανακοινώθηκε από τους Cignal Spikers που λαμβάνουν μέρος στο Reinforced Conference του PVL 2025. Η ομάδα από τις Φιλιππίνες ανακοίνωσε την διεθνή αθλήτρια μέσω των social media της.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η Ελληνίδα ακραία Ευαγγελία “Εύα” Χαντάβα είναι έτοιμη να φέρει την απίστευτη ενέργειά της στους Cignal HD Spikers για το Reinforced Conference του PVL 2025!

Η Χαντάβα είναι μια διακεκριμένη αθλήτρια, με πολλαπλά βραβεία Πολυτιμότερης Παίκτριας (MVP) και μια εντυπωσιακή συλλογή από τίτλους και μετάλλια καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της».

 

