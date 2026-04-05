Κόντης: «Θεωρώ ότι είναι γκολ του Φούντα, κρίμα να μην μπορεί να το δει ο VAR»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία του ΟΦΗ με τον Βόλο και η αναφορά στην αμφισβητούμενη φάση του Φούντα.

O ΟΦΗ δεν κατάφερε να μπει νικηφόρα στα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-1 και οι αμφότερες έμειναν στο -5 από τον 5ο Λεβαδειακό.

Οι Κρητικοί είχαν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία για τη φάση του Ταξιάρχη Φούντα στο 58ο λεπτό, όπου διαιτητής και VAR έκριναν πως η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή έπειτα από απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο Έλληνας τεχνικός του Ομίλου στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το ματς στάθηκε σε αυτή την αμφισβητούμενη φάση και εξέφρασε την άποψη πως ήταν γκολ και τόνισε πως πρέπει να μπει η Goal-line Technology στο πρωτάθλημα μας.

Οι δηλώσεις του Κόντη

«Το πρώτο μέρος ήταν μέτριο και από τις δύο ομάδες, όχι με τον ρυθμό που θέλαμε. Στα αποδυτήρια είπαμε κάποια πράγματα και βγήκαμε καλύτερα. Κόντρα στη ροή δεχθήκαμε το 1-0, αλλά αντιδράσαμε και ισοφαρίσαμε γρήγορα.

Θεωρώ ότι στο φάουλ του Φούντα είναι γκολ, πρέπει να μπει τεχνολογία γραμμής γιατί εγώ μπορεί να χάσω ένα ματς έτσι. Το VAR δεν μπορούσε να το δει. Είναι πραγματικά κρίμα».