Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τελικά τον Ρομπέρτο Περέιρα στην αριστερή πλευρά για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ ξεκινάει ο Βάργκα μαζί με τον Γιόβιτς.

Την απόφαση να δώσει φανέλα βασικού στον Περέιρα στην αριστερή πλευρά της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο πήρε ο Μάρκο Νίκολιτς, επιλέγοντας τελικά τον Αργεντινό αντί του Γκατσίνοβιτς στην ενδεκάδα.

Ο Στρακόσια είναι στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα, όπως αναμενόταν, συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα και οι Μαρίν και Πινέδα είναι το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Στις δύο πλευρές ξεκινάνε οι Περέιρα και Κοϊτά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης, ο Βάργκα ξεκινάει κανονικά στο πλευρό του Γιόβιτς.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι.