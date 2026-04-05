Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την ΑΕΚ. Τελικώς διάλεξε σχήμα με Ταρεμι και Ελ Καμπί, κάτι που σας είχαμε αναδείξει και είχε δοκιμάσει.

Η διάταξη των Πειραιωτών - όπως καταρτίστηκε από τον Βάσκο τεχνικό - για τον σπουδαίο αυτόν αγώνα της πρεμιέρας των Play Offs της Stoiximan Super League 1: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέϊ. Κέντρο με Γκαρθία - Έσε και μπροστά τους ο Ταρεμι. Εξτρέμ οι Ζελσον και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.

Στον πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κλέϊτον, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Λιατσικούρας, Μουζακίτης και Γιαζίτζι. Οι Ορτέγα και Λουίζ είναι οι 2 ξένοι που κόπηκαν.



