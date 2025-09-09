Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, βρέθηκε στο επίκεντρο των αιματηρών γεγονότων στο Νεπάλ. Η 34χρονη, που αγωνίζεται με την Karnali Yashvis στο Everest Women’s Volleyball League, αντί για γήπεδα και χειροκροτήματα ζει σκηνές τρόμου στους δρόμους του Κατμαντού.

Το τουρνουά, που επρόκειτο να διαρκέσει δύο εβδομάδες, διακόπηκε εξαιτίας της ακραίας πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής που συγκλονίζει τη χώρα. Με την πρωτεύουσα να έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης, η Χαντάβα έγραψε στο Facebook πως εκείνη και οι συμπαίκτριές της εγκατέλειψαν εσπευσμένα το ξενοδοχείο τους και κρύβονται στο δάσος για λόγους ασφαλείας.

Δεν είμαι ασφαλής τώρα, καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος, περιμένοντας από τον στρατό να αναλάβει δράση», έγραψε η έμπειρη βολεϊμπολίστρια.

Τι γίνεται στο Νεπάλ

Η κρίση στο Νεπάλ κορυφώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν εξαγριωμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο κοινοβούλιο, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού. Σάρμα Όλι. Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν ξανά στους δρόμους. Ο καπνός από το φλεγόμενο κτίριο σκέπασε το κέντρο της πόλης, ενώ στο εσωτερικό έγιναν βανδαλισμοί.

Την ίδια ώρα, βίντεο στα social media καταγράφουν διαδηλωτές να καίνε την κατοικία του πρώην πρωθυπουργού στο Μπαλακότ και να επιτίθενται στο σπίτι του ηγέτη του Κογκρέσου, Σερ Μπαχαντούρ Ντέουμπα.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά διαδηλωτών που ζητούσαν την άρση του μπλοκαρίσματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τραγικό απολογισμό 19 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Υπό το βάρος της αιματοχυσίας, ο Όλι παραιτήθηκε.