Εύα Χαντάβα: Σώα και ασφαλής μετά το χάος στο Νεπάλ, έφτασε στο Κατμαντού
Η περιπέτεια της Εύας Χαντάβα στο Νεπάλ δείχνει να παίρνει τέλος, καθώς η Ελληνίδα ακραία κατάφερε σήμερα (11 Σεπτεμβρίου) να φύγει από το Σουρκέτ με προορισμό το Κατμαντού. Έπειτα από ημέρες αγωνίας, φόβου και αβεβαιότητας, η αθλήτρια της Karnali Yashvis , ομάδα του Νεπάλ βάζει πλέον πλώρη για την επιστροφή της στην Ελλάδα.
Το τελευταίο 48ωρο ήταν εφιαλτικό για τη χώρα, η οποία θρηνεί ήδη 25 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Οι βίαιες ταραχές ανάγκασαν τη Χαντάβα να εγκαταλείψει προσωρινά το ξενοδοχείο της και να βρει καταφύγιο στο δάσος, όπως η ίδια περιέγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.
- Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Κατμαντού, «κρυβόμαστε στο δάσος, περιμένοντας από τον στρατό να αναλάβει δράση!»
«Είμαι εγκλωβισμένη, σοκαρισμένη και φοβισμένη. Περιμένουμε να ανοίξει το αεροδρόμιο», είχε πει χαρακτηριστικά σε προηγούμενη ανάρτησή της. Με την επαναλειτουργία του αεροδρομίου στο Σουρκέτ, η διεθνής βολεϊμπολίστρια μπόρεσε επιτέλους να ξεκινήσει τη διαδρομή για την πρωτεύουσα.
Να θυμίσουμε πως η Χαντάβα αγωνιζόταν φέτος στο πρωτάθλημα Everest Women’s Volleyball League για τη Karnali Yashvis.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.