Εύα Χαντάβα: Σώα και ασφαλής μετά το χάος στο Νεπάλ, έφτασε στο Κατμαντού

Η διεθνής ακραία Εύα Χαντάβα άφησε πίσω της το χάος στο Νεπάλ , μετά τις δύσκολες ώρες που πέρασε.

Η περιπέτεια της Εύας Χαντάβα στο Νεπάλ δείχνει να παίρνει τέλος, καθώς η Ελληνίδα ακραία κατάφερε σήμερα (11 Σεπτεμβρίου) να φύγει από το Σουρκέτ με προορισμό το Κατμαντού. Έπειτα από ημέρες αγωνίας, φόβου και αβεβαιότητας, η αθλήτρια της Karnali Yashvis , ομάδα του Νεπάλ βάζει πλέον πλώρη για την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Το τελευταίο 48ωρο ήταν εφιαλτικό για τη χώρα, η οποία θρηνεί ήδη 25 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Οι βίαιες ταραχές ανάγκασαν τη Χαντάβα να εγκαταλείψει προσωρινά το ξενοδοχείο της και να βρει καταφύγιο στο δάσος, όπως η ίδια περιέγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Είμαι εγκλωβισμένη, σοκαρισμένη και φοβισμένη. Περιμένουμε να ανοίξει το αεροδρόμιο», είχε πει χαρακτηριστικά σε προηγούμενη ανάρτησή της. Με την επαναλειτουργία του αεροδρομίου στο Σουρκέτ, η διεθνής βολεϊμπολίστρια μπόρεσε επιτέλους να ξεκινήσει τη διαδρομή για την πρωτεύουσα.

Να θυμίσουμε πως η Χαντάβα αγωνιζόταν φέτος στο πρωτάθλημα Everest Women’s Volleyball League για τη Karnali Yashvis.

     

