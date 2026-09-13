ΟΦΗ: Οι οπαδοί έστησαν... πάρτι στο αεροδρόμιο για Κόντη και παίκτες

ΟΦΗ: Οι οπαδοί έστησαν... πάρτι στο αεροδρόμιο για Κόντη και παίκτες

Νότης Χάλαρης
ΟΦΗ: Οι οπαδοί έστησαν... πάρτι στο αεροδρόμιο για Κόντη και παίκτες

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Μετά την ιστορική νίκη του ΟΦΗ στην έδρα του Ολυμπιακού, οι οπαδοί των Κρητικών έστησαν το δικό τους... πάρτι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου για να υποδεχθούν την ομάδα.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να εντυπωσιάζει καθώς λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, πήρε ένα ιστορικό διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού (1-0) χάρη σε τέρμα του Κόντρο.

Όπως ήταν λογικό, αυτή η νίκη έφερε ενθουσιασμό στις τάξεις των Κρητικών, με τους οπαδούς να καταφτάνουν στο αεροδρόμιο της πόλης, το «Νίκος Καζαντζάκης» προκειμένου να υποδεχθούν την αποστολή.

Συγκεκριμένα δεκάδες φίλοι των Κρητικών έκαναν τη νύχτα... μέρα στο αεροδρόμιο και έστησαν το δικό τους πάρτι προκειμένου να υποδεχθούν τους παίκτες και το τεχνικό τιμ του ΟΦΗ.

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@Photo credits: eurokinissi
     

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