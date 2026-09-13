Ο Μιχάλης Γρηγορίου επαναφέρει βασικά πρόσωπα και ζυγίζει τις τελευταίες επιλογές του, με στόχο έναν πιο ισορροπημένο και αποφασιστικό Άρη στην Τούμπα.

Το αποψινό (21:00) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League φέρνει τον Άρη μπροστά σε μία εντελώς διαφορετική αγωνιστική απαίτηση σε σχέση με την Τρίπολη και ο Μιχάλης Γρηγορίου ετοιμάζεται να επαναφέρει αρκετές από τις βασικές επιλογές του.

Το rotation στο Κύπελλο είχε ξεκάθαρη στόχευση. Παίκτες όπως οι Φαντιγκά, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ντέλε-Μπασίρου και Καντεβέρε πήραν ανάσες και πλέον επιστρέφουν δυνατά στη συζήτηση για την αρχική ενδεκάδα. Μαζί τους επιστρέφει και μία πιο γνώριμη δομή, πιο κοντά σε εκείνη που χρησιμοποίησε ο Άρης στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι μόνο η επιστροφή των βασικών. Η Νέα Φιλαδέλφεια έδειξε ότι ο Άρης δεν μπορεί ακόμη να υποστηρίζει για μεγάλα διαστήματα ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου χωρίς να προστατεύει τις αποστάσεις και τον άξονά του. Η Τρίπολη, από την άλλη, έδειξε πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί η συνοχή όταν αλλάζουν πολλά πρόσωπα μαζί. Στην Τούμπα, λοιπόν, ο Γρηγορίου χρειάζεται μία ομάδα πιο ισορροπημένη, πιο σκληρή στις μονομαχίες και κυρίως πιο έξυπνη στη διαχείριση των διαφορετικών φάσεων του αγώνα.



Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, το πλάνο του Γρηγορίου έχει κάποιες σταθερές, έχει όμως και ερωτηματικά. Κάτω από την εστία θα είναι ο Ρικάρντο Βέλιο, με τους Φαντιγκά και Ρίτσαρντς να τοποθετούνται στο δεξί και αριστερό αντίστοιχα άκρο της άμυνας. Φαμπιάνο και Σούταλο θα παίξουν για πρώτη φορά μαζί στα στόπερ, ενώ στον άξονα ο Ράτσιτς και ο Ντέλε-Μπασίρου έχουν ισχυρό προβάδισμα, με στόχο καλύτερη προστασία μπροστά από την άμυνα και περισσότερη ένταση στις δεύτερες μπάλες. Αν και σαν σκέψη υπάρχει η επιστροφή του Γένσεν στη φυσική του θέση, αφού μπορεί να δώσει περισσότερη ισορροπία στη μεσαία γραμμή. Εκεί, άλλωστε, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η δυνατότητα του Άρη να μη δώσει στον ΠΑΟΚ εύκολες κάθετες επιθέσεις.

Περισσότερα ερωτήματα υπάρχουν μπροστά. Ο Γκαρέ θεωρείται από τις πιο σταθερές επιλογές για το ένα άκρο (δεξιά), ενώ στην απέναντι πλευρά ο Γιαννιώτας έχει κερδίσει έδαφος. Στην κορυφή, ο Καντεβέρε παραμένει φαβορί. Το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε στην Τρίπολη του δίνει και το πλεονέκτημα της φρεσκάδας, ενώ ο τρόπος με τον οποίο πιέζει και κινείται χωρίς την μπάλα ταιριάζει περισσότερο σε ένα παιχνίδι αυξημένων απαιτήσεων, με την επιλογή του Λορέν Μορόν να αποτελεί πάντα μία αξιόπιστη λύση.

Το πιο ενδιαφέρον δίλημμα, όμως, αφορά τη θέση πίσω από τον φορ.

Ο Μανού Γκαρθία δεν είναι ακόμη τόσο αποδοτικός, ενώ ο Κουαμέ δίνει διαφορετικά στοιχεία σε ένταση και επιθετικότητα. Ο Γρηγορίου καλείται να αποφασίσει αν θα επιλέξει περισσότερο δημιουργικό έλεγχο ή περισσότερη δύναμη και πίεση ανάμεσα στις γραμμές. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξει και κάποια διαφορετική σκέψη που δεν έχουμε δει ως τώρα.

Η τελική ενδεκάδα θα κλειδώσει πριν από το παιχνίδι, όμως η κατεύθυνση είναι σαφής. Ο Άρης θα εμφανιστεί με περισσότερους βασικούς, μεγαλύτερη συνοχή και την ανάγκη να προσαρμόσει καλύτερα το παιχνίδι του στις πραγματικές απαιτήσεις του ντέρμπι.