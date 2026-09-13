Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (13/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta) για το 2nd International Tournament στη Ρόδο.

Το δεύτερο φιλικό στη Ρόδο θα δώσει απόψε (13/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta) η ΑΕΚ κόντρα στη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, έπειτα από την ήττα από τον Παναθηναϊκό θέλει να κλείσει το τουρνουά με νίκη ενόψει της συνέχειας.

Στον αντίποδα οι Σέρβοι, ηττήθηκαν με 77-59 από τους «πράσινους» και αναζητούν το θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να ολοκληρώσουν με νίκη το τουρνουά.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ACTION 24.