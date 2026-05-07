Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ «τσέκαραν» το εισιτήριο τους για τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, στην πρώτη γαλλο-αγγλική «μάχη» στην ιστορία του θεσμού.

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θα διεκδικήσουν την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά». Η αρμάδα του Ενρίκε απέκλεισε την Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά με συνολικό σκορ 6-5 (5-4 στο Παρίσι, 1-1 στο Μόναχο), ενώ το σύνολο του Αρτέτα έριξε στο... κανναβάτσο την αξιόμαχη Ατλέτικο Μαδρίτης του Σιμεόνε με συνολικό σκορ 2-1 (1-1 στην ισπανική πρωτεύουσα, 1-0 στο Λονδίνο).

Έτσι, Παριζιάνοι και Λονδρέζοι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League, στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης (30/05, 19:00). Η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» θα προσπαθήσει να κάνει το back to back και να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της. Οι Κανονιέρηδες θα επιδιώξουν να πάρουν τον πρώτο τους τίτλο στη διοργάνωση στον δεύτερο τελικό της μακροχρόνιας ιστορίας τους, επιστρέφοντας σε τελικό για πρώτη φορά μετά το μακρινό 2006, όπου είχαν ηττηθεί με 2-1 από τη Μπαρτσελόνα.

Πρόκειται για έναν ιστορικό τελικό, αφού θα είναι η πρώτη γαλλο-αγγλική μονομαχία στην ιστορία του θεσμού διαχρονικά. Από την παρθενική χρονιά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το μακρινό 1956, Ρεμς, Σεντ Ετιέν, Μαρσέιγ και Παρί Σεν Ζερμέν έχουν δώσει το «παρών» στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι Γάλλοι μετρούν δύο κατακτήσεις, με τη Μαρσέιγ του Παπέν το 1993 απέναντι στη Μίλαν και τον περυσινό... περίπατο των Παριζιάνων απέναντι στην Ίντερ με 5-0. Οι πρωτευουσιάνοι κυνηγούν το back to back για να γίνουν η δεύτερη ομάδα που το καταφέρνει από τότε που ο θεσμός μετονομάστηκε.

Η έτερη ομάδα που το έχει κατορθώσει είναι η Ρεάλ Μαδρίτης με τις τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις (2016, 2017, 2018). Πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στη μεγάλη βραδιά της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Αμφότερες θα επιδιώξουν να κάνουν «δικό» τους το τρόπαιο, ούτως ώστε να γράψουν ένα νέο κεφάλαιο στη «Χρυσή Βίβλο» του Champions League.