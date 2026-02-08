Ο Θοδωρής Τσελίδης «άγγιξε» το βάθρο στο Παρίσι

O Θοδωρής Τσελίδης αγωνίστηκε στο Paris Grand Slam 2026, χάνοντας την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο στο πρώτο σημαντικό ραντεβού για το 2026.

Μία ανάσα από το βάθρο των νικητών έφτασε ο Θοδωρής Τσελίδης στην πρώτη σημαντική διοργάνωση του 2026 Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού το 2024 επέστρεψε στον τόπο του θριάμβου και αγωνίστηκε στα -90κ. στο Paris Grand Slam 2026, όπου τελικά κατετάγη πέμπτος, χάνοντας διπλή ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο.

Το τουρνουά ξεκίνησε ιδανικά για τον 29χρονο τζουντόκα, καθώς λόγω της θέσης Νο.7, που απολαμβάνει στην παγκόσμια κατάταξη μπήκε ως το Νο.2 του ταμπλό και έτσι δεν αγωνίστηκε στον πρώτο γύρο.

Στην φάση των «32» ξεκίνησε με Ippon απέναντι στον Ισραηλινό Ρόι Σίβαν, ενώ με τον ίδιο τρόπο επικράτησε και του Γερμανού Ντόμινικ Ρέσελ.

Στον προημιτελικό απέναντι στον Έγκορ Άντονι, αν και βρισκόταν με την... πλάτη στον τοίχο, λόγω των δύο shido, κατάφερε με εντυπωσιακό Ippon να ρίξει στα ρεπεσάζ τον αντίπαλό του και ο ίδιος να περάσει στην τετράδα.

Από εκεί και πέρα, απέναντι στον Ιάπωνα Χιντετόσι Τοκουμότσι δεν τα κατάφερε και οδηγήθηκε στο αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, όπου πάλεψε με τον «οικοδεσπότη» Αλεξίς Ματιέ και κατέλαβε τελικά την πέμπτη θέση.

Ο Τσελίδης με το πλασάρισμά του έβαλε στην συγκομιδή του ακόμα 360 βαθμούς, που ίσως να φανούν χρήσιμοι, όταν ξεκινήσει η επίσημη ολυμπιακή καταμέτρηση, δηλαδή από την διοργάνωση του Ουλάν Μπατόρ (19–21 Ιουνίου).

Να θυμίσουμε ότι σε τουρνουά τόσο υψηλού επιπέδου (Grand Slam) ο Τσελίδης μετράει ήδη τέσσερα μετάλλια, εκ των οποίων ένα χρυσό και τρία χάλκινα.

Στο Paris Grand Slam 2026 και στα -70κ. αγωνίστηκε η Ελισάβετ Τελτσίδου, που φιγουράρει στο Νο.9 της Παγκόσμιας κατάταξης. Η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο, ξεκίνησε την πορεία της επικρατώντας με Waza-ari της Κορεάτισσας Χιέμι Κιμ, ωστόσο αυτή ανεκόπη από την Ελβετή Τζιολά Βετερλί.