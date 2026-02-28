Τελτσίδου: Χάλκινο μετάλλιο στο Grand Slam της Τασκένδης
Η Ελισάβετ Τελτσίδου άρχισε τη συλλογή μεταλλίων για τη νέα χρονιά, κατακτώντας το χάλκινo στα -70κ. στο ΟTP Group Tashkent Grand Slam της Τασκένδης.
Η 30χρονη τζουντόκα στη σημερινή της προσπάθεια στην πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, αρχικά νίκησε την Πολωνέζα, Καταρζίνα Σομπιεράισκα για να προκριθεί στα προημιτελικά.
Εκεί η Τελτσίδου με εντυπωσιακό Ippon απέναντι στην Ιταλίδα, Τζόρτζα Στανγκέρλιν και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Η Τελτσίδου ηττήθηκε από τη Γαλλίδα, Μέλκια Αουσεκορνέ, στον αγώνα για την είσοδο στον τελικό, είχε όμως άλλη μια ευκαιρία για να βρεθεί στο βάθρο.
Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο η Τελτσίδου επί της Ρωσίδας, Καμίλα Μποντούροβα επικράτησε με Yuko στο golden score, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Η Τελτσίδου, Νο.11 στο παγκόσμιο ranking στην κατηγορία της, έφθασε στην κατάκτηση του 9ου μεταλλίου της καριέρας της σε τουρνουά Grand Slam της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Πλέον μετρά τέσσερα χρυσά μετάλλια, όλα μέσα στο 2023 και πέντε χάλκινα μετάλλια.
