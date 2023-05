Μία οικογένεια Ρώσων βρέθηκε στις κερκίδες του Παγκοσμίου πρωταθλήματος τζούντο στη Ντόχα φορώντας το σύμβολο του Ρωσικού στρατού και οι διοργανωτές τους έβγαλαν από το γήπεδο.

Ενα ακόμη επεισόδιο με Ρώσους θεατές ήρθε να προστεθεί, αυτή τη φορά στο τζούντο.

Κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου πρωταθλήματος χθες στη Ντόχα, μία οικογένεια εθεάθη στις κερκίδες φορώντας το σύμβολο του Ρωσικού στρατού. Τα ρωσικά σύμβολα απαγορεύονται σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι θεατές, μία οικογένεια, αρνήθηκαν να τα βγάλουν (φορούσαν την κορδέλα του Αγίου Γεωργίου που είναι ο προστάτης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων).

Το αποτέλεσμα ήταν η ασφάλεια να τους οδηγήσει εκτός γηπέδου, από την στιγμή που είχαν την ευκαιρία να τα αφαιρέσουν για να δουν τους αγώνες και αρνήθηκαν.

International Judo Federation returned representatives of the Russian terrorist army to the World Championship.



At these competitions we can see in the stands such "brainwashed" people who have attached an element of the battle flags of the Russian Guard units to themselves.



pic.twitter.com/bXtIdiSeWy