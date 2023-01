Ενταση επικράτησε στο Rod Laver καθώς τέσσερα άτομα απομακρύνθηκαν επειδή επιδείκνυαν την σημαία της Ρωσίας και του Πούτιν, οι οποίοι νωρίτερα είχαν για παρέα στα συνθήματα τον πατέρα του Τζόκοβιτς!

Στην διάρκεια του αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αντρέι Ρούμπλεφ για το Australian Open, επικράτησε έντονη αναστάτωση στις κερκίδες, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του κεντρικού γηπέδου.

Μία παρέα Σέρβων βρέθηκε στο Rod Laver Arena κρατώντας την ρωσική σημαία και ένας μάλιστα είχε τοποθετήσει το πρόσωπο του Πούτιν πάνω της.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3 January 25, 2023

Φώναζαν συνθήματα υπέρ της Ρωσίας, με έναν εκ των θεατών να φορά και μπλούζα με το γράμμα «Ζ» που φέρουν τα ρωσικά στρατεύματα κατά την εισβολή στην Ουκρανία.

Police have detained four spectators for questioning at the Australian Open after they held up Russian flags with Vladimir Putin’s face.



Another man was seen inside the stadium during the match wearing a t-shirt with a pro-war ‘Z’ symbol. pic.twitter.com/lt8VLuZupF — 10 News First Melbourne (@10NewsFirstMelb) January 25, 2023

Ο Σρένταν Τζόκοβιτς στο πλευρό των Ρώσων

Αυτό που ωστόσο έχει προκαλέσει μεγαλύτερο ντόρο, είναι ότι ο πατέρας του Νόβακ Τζόκοβιτς, Σρένταν, συνάντησε αυτή την ομάδα Ρώσων και φωτογραφήθηκε μαζί τους, αγκαλιά με αυτόν που κρατούσε την ρωσική σημαία με το πρόσωπο του Πούτιν.

Ο εν λόγω άνδρας φορούσε και την φανέλα με το γράμμα «Ζ», κάτι που δεν εμπόδισε τον μπαμπά Τζόκοβιτς να φωτογραφηθεί μαζί του και να πει «ζήτω η Ρωσία».

Μάλιστα, στο τέλος του αγώνα ο Σρένταν Τζόκοβιτς φέρεται να υπέγραψε και την μπλούζα του εν λόγω άνδρα, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται.

Λόγω του πολέμου η ρωσική και λευκορωσική σημαία έχει απαγορευτεί και μάλιστα υπήρχαν εργαζόμενοι που κρατούσαν εγχειρίδιο με τις σημαίες που μοιάζουν μεταξύ τους, ώστε να αναγνωρίσουν τις Ρωσικές και να απαγορεύσουν την είσοδο σε όσους τις κρατούν.

Australian Open. The stewards did not want to let the Serb into the podium, thinking that he had wrapped himself in the Russian flag.



"This is the flag of Serbia! It is located in the Balkans, in Europe. [...] But we love Russians too!" (C) Serbs. @AlboMP why is AU fascist? pic.twitter.com/93YQEepJzh — Angelina (@bythesfbay) January 23, 2023

Οσοι τις πέρασαν ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς, καθώς φώναζαν και συνθήματα κατά της Αυστραλίας και των διοργανωτών.

Δεν τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και απλά βγήκαν εκτός γηπέδου.