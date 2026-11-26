Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναγνώρισε το μεγαλείο του ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά τη νίκη των Σίξερς εις βάρος των Χιτ.

Οι Σίξερς επιβλήθηκαν των Χιτ με 111-104 και... χάλασαν το σερί των επτά συνεχόμενων νικών του Μαϊάμι! Ο «αειθαλής» ΛεΜπρόν Τζέιμς κατέγραψε το πρώτο του triple - double με τη φανέλα της Φιλαδέλφεια, καθώς μέτρησε 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε 35:01 και ήταν ο ηγέτης στη νίκη της ομάδας του.

Μετά το πέρας του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβγαλε το... καπέλο στον «Βασιλιά», αναγνωρίζοντας την τεράστια επίδραση του στο γήπεδο και τονίζοντας πως δεν δίνει την αίσθηση ενός αθλητή, που είναι 41 ετών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

«Δεν θα πω ψέματα. Φαίνεται ότι το διασκεδάζει. Δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι 41 ετών. Πηγαίνει στα σημεία που θέλει μέσα στο γήπεδο και μπορεί να παίξει το παιχνίδι όπως εκείνος επιθυμεί. Καθορίζει τον ρυθμό τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του. Παραμένει ο εαυτός του».