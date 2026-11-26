Αντετοκούνμπο: Αποθέωσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς
Οι Σίξερς επιβλήθηκαν των Χιτ με 111-104 και... χάλασαν το σερί των επτά συνεχόμενων νικών του Μαϊάμι! Ο «αειθαλής» ΛεΜπρόν Τζέιμς κατέγραψε το πρώτο του triple - double με τη φανέλα της Φιλαδέλφεια, καθώς μέτρησε 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε 35:01 και ήταν ο ηγέτης στη νίκη της ομάδας του.
Μετά το πέρας του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβγαλε το... καπέλο στον «Βασιλιά», αναγνωρίζοντας την τεράστια επίδραση του στο γήπεδο και τονίζοντας πως δεν δίνει την αίσθηση ενός αθλητή, που είναι 41 ετών.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:
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«Δεν θα πω ψέματα. Φαίνεται ότι το διασκεδάζει. Δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι 41 ετών. Πηγαίνει στα σημεία που θέλει μέσα στο γήπεδο και μπορεί να παίξει το παιχνίδι όπως εκείνος επιθυμεί. Καθορίζει τον ρυθμό τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του. Παραμένει ο εαυτός του».
Giannis says LeBron looks likes he’s having FUN at 41 years old: “I'm not gonna lie. It looks like he's having fun. It doesn't feel like he’s 41 years old. He gets to his spot. He's able to play the game that he wants to play. Dictates the game for him and his teammates. He’s still being himself” (@Ky_Carlin)— NBA Courtside (@NBA__Courtside) November 26, 2026
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