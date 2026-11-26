Ο Στέφανος Τζίμας είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του, με την Κ21 της Μπράιτον.

Ο Στέφανος Τζίμας έχει ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στα γήπεδα με τη φανέλα της Μπράιτον, του Μπάμπη Κωστούλα, μετά την πολύμηνη διακοπή του από την αγωνιστική δράση λόγω του τραυματισμού του.

Θυμίζουμε πως ο 20χρονος Έλληνας απουσίαζε από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση κόντρα στην Άστον Βίλα. Πλέον έχει ξεκινήσει να επαναπροσαρμόζεται, αφού ξεκίνησε τις προπονήσεις στις αρχές του Νοεμβρίου, στο κανονικό πρόγραμμα της ανδρικής ομάδας, ωστόσο ακόμα δεν βρίσκεται στη βέλτιστη κατάστασή του.

Ο τεχνικός των «γλάρων», Φάμπιαν Χίρτσελερ, δήλωσε πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα κερδίσει χρόνο συμμετοχής με την ομάδα Κ21 του συλλόγου για να βρει τα πατήματά του, επιβραβεύοντας μάλιστα την προσπάθειά που έχει καταβάλλει ως τώρα.

«Νομίζω ότι το πρώτο του βήμα θα είναι να παίξει σε έναν αγώνα με την Κ21 και από εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Είναι χαρά να τον βλέπεις να προπονείται και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθειά του μέχρι τώρα», δήλωσε συγκεκριμένα.