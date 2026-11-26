Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (26/11, 19:45) τη Μίλαν για το Europa League και οι άνθρωποί του ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Έτοιμος για μια ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά είναι ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται απόψε (26/11, 19:45, Live στο Gazzetta) τη Μίλαν, για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει στόχο ένα (ακόμα) θετικό αποτέλεσμα, που θα την φέρει πιο κοντά στην είσοδο στην πρώτη οκτάδα του θεσμού και άρα απευθείας στη φάση των «16», με την ανυπομονησία στον κόσμο των Ερυθρολεύκων να είναι τεράστια για το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο πλαίσιο αυτό, το αρμόδιο τμήμα των Πειραιωτών δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο-promo για τη μεγάλη αναμέτρηση με τους Ροσονέρι, όπου διακρίνονται φίλοι του Ολυμπιακού να κατευθύνονται στο Φαληρικό γήπεδο και ένα λιοντάρι να δεσπόζει με την παρουσία του.