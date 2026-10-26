Σάκκαρη: Ξημερώματα της Τρίτης (27/10) η πρεμιέρα της στο Τόκιο
Η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει την παρουσία της στο WTA 500 του Τόκιο, με πρώτη αντίπαλο τη Γιούλια Πουντίτσεβα.
Ο αγώνας με την παίκτρια από την Ουκρανία θα γίνει την Τρίτη (27/10), θα είναι 2ο στο πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό κορτ και θα αρχίσει λίγο μετά τις 04:30 ώρα Ελλάδας.
Οι δύο παίκτριες θα αναμετρηθούν για πέμπτη φορά, με τη Σάκκαρη να προηγείται με 3-1 νίκες, με την πιο πρόσφατη, στο τουρνουά του Bad Homburg το 2025.
Η πρώτη και μοναδική νίκη της Πουτίντσεβα ήταν το 2016 και πάλι στο Τόκιο, ενώ από εκεί και πέρα η Σάκκαρη δεν έχει γνωρίσει την ήττα στις επόμενες τρεις συναντήσεις τους.
Η νικήτρια από την αναμέτρηση θα περάσει στον δεύτερο γύρο εκεί όπου περιμένει η Νο1 του κόσμου, Έλενα Ριμπάκινα, που προέρχεται από την κατάκτηση του τίτλου στο 500άρι τουρνουά στο Νίγκμπο της Κίνας.
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