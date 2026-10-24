H Λυδία Παναγιωτίδου, με φοβερή εμφάνιση, στέφθηκε πρωταθλήτρια στο Tennis Europe Junior Masters κ16 του Μόντε Κάρλο, νικώντας τη Ζάνα Πέριτς στο τελικό με 2-0.

Η Λυδία Παναγιωτίδου πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση και κατέκτησε το Tennis Europe Junior Masters κ16 του Μόντε Κάρλο, το Σάββατο (24/10), νικώντας εύκολα στο τελικό την Σέρβα Ζάνα Πέριτς με 6-3, 6-2.

Η 16χρονη Ελληνίδα κατέκτησε τον μεγαλύτερο τίτλο στην μέχρι τώρα καριέρα της και είναι ο έβδομος που παίρνει μέσα στο 2026. Η παίκτρια του ΟΑ Θεσσαλονίκης έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο.

Στο τελικό, με δύο break στο πρώτο σετ, η Παναγιωτίδου επικράτησε με 6-3 και έκανε το 1-0. Στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια έκανε θριαμβευτική εμφάνιση και καθάρισε και αυτό το σετ με 6-2 χάρη σε break της στο 2ο και 8ο game. Η Παναγιωτίδου ήταν καταιγιστική και πήρε τη νίκη με 2-0 και μαζί τον πολυπόθητο τίτλο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Παναγιωτίδου κατέκτησε τη διοργάνωση με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, χωρίς να χάσει κανένα σετ και χάνοντας μόλις 13 games σε όλο το τουρνουά.