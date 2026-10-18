H Μάγια Χαβαλίνσκα έγινε πρωταθλήτρια στη Γουχάν

H Μάγια Χβαλίνσκα νικώντας τη Σόναϊ Κάρταλ με 2-1 σετ, κατέκτησε τον τίτλο στο WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας και χτυπά την πόρτα εισόδου στο Τοp 10.

Η Μάγια Χβαλίνκα διέσχισε με επιτυχία όλο το μονοπάτι και στο τέλος έγινε πρωταθλήτρια στο WTA 1000 στην πόλη Γουχάν της Κίνας.

Η 25χρονη παίκτρια από την Πολωνία στον τελικό νίκησε τη Βρετανίδα Σόνεϊ Κάρταλ με 2-6, 6-4, 6-2 και συνδύασε τον πρώτο της τίτλο στο tour, με τον τίτλο σε WTA 1000. H Xβαλίνσκα, φιναλίστ του Roland Garros, μέχρι σήμερα είχε να επιδείξει τρεις τίτλους σε 125άρια τουρνουά.

Όμως στη Γουχάν έδειξε αξιοθαύμαστη σταθερότητα, στη φάση των «16» απέκλεισε την Ίβα Γιόβιτς με 6-4, 6-1, στα προημιτελικά τη Μαρία Σάκκαρη και στα ημιτελικά τη συμπατριώτισσά της Ίγκα Σβιόντεκ, που αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, στην πρώτη νίκης καριέρας απέναντι σε παίκτρια του Top 10.

What a MOMENT for Maja 🤯 Maja Chwalinska claims her maiden WTA 1000 title in Wuhan! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/o0F3gmaF5l October 18, 2026

Η αρχή του 2026 βρήκε τη Χβαλίνσκα στο Νο.146, με την πορεία της στο Roland Garros, όπου έγινε η πρώτη παίκτρια που από τα προκριματικά έφθασε στον τελικό και τώρα ο τίτλος στη Γουχάν, την έχουν φέρει στο Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης! Τεράστιο άλμα 120 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη έκανε και η 24χρονη Σόνεϊ Κάρταλ, που βρέθηκε στο Νο.50.