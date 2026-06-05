Μάγια Χβαλίνσκα: Από τη μάχη με την κατάθλιψη, στον τελικό του Roland Garros

H Mάγια Χβαλίνσκα είναι το πρόσωπο των ημερών στον κόσμο του αθλητισμού και στο Roland Garros. H 24χρονη παίκτρια από την Πολωνία, ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό του τένις, όμως με την πορεία της στο γαλλικό Όπεν, κατάφερε να στρέψει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Χβαλίσνκα κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στα προκριματικά, άρχισε την προσπάθειά της στις 18 Μαΐου, πέτυχε τις τρεις απαιτούμενες νίκες για να μπει για πρώτη φορά στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros.

Mέχρι εδώ δεν υπήρχε κάτι το ξεχωριστό, η ίδια είχε να επιδείξει μια πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon το 2022 και μια παρουσία στον 1ο γύρο στο φετινό Australian Open.

Όμως στα χωμάτινα γήπεδα του Παρισιού, άρχισε να εκτυλίσσεται μια όμορφη ιστορία. Η μια νίκη διαδεχόταν την άλλη, οι δημοσιογράφοι άρχισαν να ζητούν πληροφορίες γι' αυτό το άγνωστο κορίτσι, με το ιδιαίτερο στιλ στο παιχνίδι της, τα πολλά drop shot και τα λεγόμενα moon balls, δηλαδή τα χτυπήματα με τα οποία σηκώνει την μπάλα ψηλά.

THE MOMENT MAJA CHWALINSKA BECAME A GRAND SLAM FINALIST



The first qualifier EVER to reach the Roland Garros final



Before the tournament she had 2 tour level wins on clay



Now she’s a Roland Garros finalist



One of the greatest stories in sports



🇵🇱🥹🥹🥹 pic.twitter.com/Gttyt7XlEU June 4, 2026

Και χωρίς να το καταλάβει κανείς-ούτε και η ίδια φανταζόμαστε- νικώντας και την Nτιάνα Σνάιντερ με 2-0 σετ το απόγευμα της Παρασκευής (4/6), έκλεισε ραντεβού στον τελικό του Σαββάτου (6/6) απέναντι στη 19χρονη Μίρα Αντρέεβα.

Qualifier Maja Chwalinska is producing MAGIC and her loved ones know it 🪄



The Pole has one more game to write her name into history 🇵🇱



↳ Roland-Garros. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #RolandGarros pic.twitter.com/tRGuYq4uc4 — Stan Sport (@StanSportAU) June 5, 2026

Στην παραμυθένια της πορεία στο Παρίσι η Χβαλίνσκα έχει πετύχει εννέα νίκες, τρεις στα προκριματικά κι έξι στο κυρίως ταμπλό, έχει παίξει 19 σετ και το επιμέρους σκορ είναι 18-1, έχασε ένα μόνο σετ, αυτό από τη Μαρία Σάκκαρη στον αγώνα του 3ου γύρου, όταν η 30χρονη Ελληνίδα προηγήθηκε με 6-1, αλλά η Πολωνή πήρε τα δύο επόμενα σετ με 6-3, 6-2.

Έγινε η πρώτη παίκτρια που έρχεται από τα προκριματικά και προκρίνεται στον τελικό του Roland Garros, από το Νο.114 του κόσμου που βρισκόταν πριν από το τουρνουά έχει αναρριχηθεί κατά 93 θέσεις κι έχει βρεθεί στο Νο.21! Αν μάλιστα φθάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, τη Δευτέρα (8/6) θα φιγουράρει στο Νο.14 της παγκόσμιας κατάταξης!

«Ο στόχος μου ήταν να είμαι στην πρώτη 100άδα φέτος. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος. Ερχόμενη εδώ, ο στόχος μου ήταν να προκριθώ. Ένιωθα ότι κάνω καλή δουλειά, ότι κάνω τα σωστά πράγματα και απλώς πρέπει να κάνω υπομονή για να πετύχω κάτι. Ναι, αλλά, προφανώς, δεν περίμενα να συμβεί έτσι. Αλλά δεν παραπονιέμαι» δήλωσε η Χβαλίνσκα μετά την πρόκρισή της στα ημιτελικά.

Αναφερόμαστε σε μια παίκτρια που δεν έχει τίτλο στο tour, μέχρι σήμερα αγωνιζόταν σε 65άρια και 125άρια τουρνουά (τον Απρίλιο κατέκτησε το χωμάτινο WTA125 στο Οέιρας της Πορτογαλίας) και μάλιστα τον Μάρτιο αντιμετώπισε και νίκησε τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ 6-2, 6-0 στο 125άρι της Αττάλειας.

Maja Chwalińska in press after reaching the Roland Garros final:



"We've seen you in different outfits... what's the story behind all of those outfits?"



"I mean, there's no story, really. I'm not sponsored, so. I guess that's the story."



😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/K9iBl6L4F0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2026

Από τα 534.000 ευρώ, στο 1,4 εκατομμύριο σε ένα τουρνουά!

Μετά τον αγώνα με τη Σάκκαρη η Χβαλίνσκα στη συνέντευξη Τύπου μεταξύ σοβαρού κι αστείου είπε πως δεν είχε υπολογίσει τα χρήματα πηγαίνοντας στο Παρίσι, ούτε και η ίδια φανταζόταν πως θα έφθανε-τότε-μέχρι τον 3ο γύρο.

«Ελπίζω να έχω αρκετά χρήματα. Ξέρω ότι θα βγάλω πολλά χρήματα εδώ, αλλά τα χρήματα δεν μεταφέρονται γρήγορα. Προσευχηθείτε για μένα», ήταν τα λόγια της.

Ουσιαστικά αναζητούσε κάποιον να της προτείνει πού θα μείνει η ίδια και η ομάδα της στο Παρίσι. Η λύση ήρθε αμέσως από την πολωνική εταιρεία Oshee , χορηγού μεταξύ άλλου και της Ίγκα Σβιόντεκ, που ανέλαβε να καλύψει το οικονομικό μέρος για όσο χρειαζόταν να παρατείνει την παραμονή της στην «πόλη του Φωτός».

MAJA CHWALINSKA.



Playing at such a high level in the biggest match of her life.



Every shot has a purpose.



Every shot is well thought out.



Stunning tennis. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/LH54ZSk99R — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2026

Πάντως η Χβαλίνσκα αποτελεί το παράδειγμα του παίκτη ή της παίκτριας που καταφέρνει σε ένα μεγάλο τουρνουά να λύσει μια και καλή το οικονομικό της πρόβλημα. Παίζοντας τένις και πριν από το Roland Garros, είχε κερδίσει περίπου 534.000 ευρώ, τώρα με την πορεία της μέχρι τον τελικό έχει εξασφαλίσει 1.400.000 ευρώ κι αν πάρει και τον τίτλο το ποσό θα διπλασιαστεί! Με την υποσημείωση πως τα χρηματικά έπαθλα φορολογούνται από το γαλλικό κράτος.

Όμως μέχρι να φθάσει στη σημερινές μέρες δόξας στο Παρίσι, ο δρόμος για τη Μάγια Χβαλίνσκα ήταν αρκετά δύσκολος. Ασχολήθηκε με το τένις από την ηλικία των επτά ετών και στην εφηβική ηλικία είχε επιτυχίες στο διπλό με συμπαίκτρια την Ίγκα Σβιόντεκ. Μαζί κατέκτησαν το πρωτάθλημα Ευρώπης στις νεάνιδες, το 2015 και το 2017 έφθασαν μέχρι τον τελικό στο διπλό στα τζούνιορ στο Australian Open στο διπλό στα τζούνιορ. Κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χώρισαν.

Obalam mit, że Iga nigdy nie gratulowała Mai 😇



Tu macie wideo z Australian Open w 2017 🇦🇺 pic.twitter.com/3TGgYlmrOy — (((hellvis)))🎗️ (@HelvisPriestley) June 4, 2026

Η... μαύρη περίοδος στη ζωή της

Τα προβλήματα για τη Χβαλίνσκα εμφανίστηκαν το 2019 και κορυφώθηκαν το 2021, μετά τη 2η ανεπιτυχή προσπάθειά της στα προκριματικά του Australian Open, είχαν να κάνουν με την κατάθλιψη.

Ήταν η εποχή που ένιωσε σαν ο κόσμος να κατέρρεε γύρω της και πήρε τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθεί από το τένις. Χρειάστηκε να μείνει 18 μήνες μακριά από το άθλημα, σε μια οριακή δοκιμασία.

«Πάλεψα πολύ σκληρά ενάντια στην κατάθλιψη. Νόμιζα ότι ήταν θέμα αντοχής, δύναμης, αλλά ήρθε ένα σημείο που απλά δεν μπορούσα να συνεχίσω. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Ένιωθα άψυχη. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να ζω έτσι» εξομολογήθηκε αργότερα, όταν πια είχε επιστρέψει στον σκληρό κόσμο του τένις.

Η Χβαλίνσκα έχει μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτεια με την ψυχική της υγεία, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί αθλητές.

Ακόμα και σήμερα, μέσα στις μέρες δόξας, παραμένει επιφυλακτική, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αποκάλυψε σε μια από τις συνεντεύξεις της στη διάρκεια του Roland Garros, εξηγώντας. «Δημοσιεύω κάτι και μετά φεύγω αμέσως. Δεν είμαι πολύ ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί θα ήταν υπερβολικό για μένα αυτή τη στιγμή. Έτσι, δημοσιεύω και αποσυνδέομαι».

