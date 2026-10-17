Η Μάγια Χβαλίνσκα σόκαρε την Ίγκα Σβιόντεκ και πήγε στο τελικό του Wuhan Open, μεγάλη έκπληξη και από την Σόνεϊ Κάρταλ που άφησε εκτός τελικού την Γελένα Οσταπένκο.

Η Μάγια Χβάλισνκα απέκλεισε την τραυματισμένη Ίγκα Σβιόντεκ στον ημιτελικό του WTA 1000 της Γούχαν με 7-5, 6-1. Στο τελικό του Master θα συναντήσει την φοβερή Σόνεϊ Κάρταλ που απέκλεισε την Γελένα Οσταπένκο με 7-6(9), 7-6(5).

Η Χβαλίνσκα έφτασε στο πρώτο τελικό της καριέρας της σε Masters. Στο πρώτο σετ η Σβιόντεκ βρέθηκε μπροστά 5-3, με την Χβαλίνσκα να σβήνει δύο set point. Στο σημείο αυτό η Σβιόντεκ ζήτησε ιατρικό time out λόγω τραυματισμού στο πόδι.

Από αυτό το γεγονός και έπειτα, όπου επέστρεψε η Σβιόντεκ άλλαξε όλη η ροή του αγώνα. Ήταν φανερό ότι το πρώην Νο.1 στο κόσμο δεν μπορούσε να επανέλθει και η Χβαλίνσκα ανέτρεψε το σετ σε 7-5 κάνοντας το 1-0. Η Χβαλίσνκα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, παίρνοντας 10 από τα 11 τελευταία games, έκανε το συντριπτικό 6-1 και το 2-0 στα σετ.

MAJA CHWALINSKA BOOKED HER SPOT IN THE WUHAN FINAL 🚨 ​She defeats Iga Swiatek 7-5, 6-1 to advance to the title match. ​Swiatek visibly struggled with physical problems. https://t.co/D87HwdECiN — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 17, 2026

Η φοβερή Σόνεϊ Κάρταλ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Οσταπένκο και πέρασε στο μεγάλο τελικό του Wuhan Open. Στο πρώτο σετ, η Οσταπένκο με δύο break μπήκε μπροστά με 4-1, αλλά η Βρετανίδα της «έσπασε» το service. Οι δύο τενίστριες δεν κρατούσαν εύκολα το service τους με την Κάρταλ να κάνει δύο break και η Οσταπένκο άλλο ένα, για να φτάσει το σετ στο tie-break. Εκεί, μετά από 15 λεπτά η Κάρταλ πήρε το σετ με 11-9 και 7-6 συνολικά. Και στο δεύτερο σετ, η Οσταπένκο ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε με 3-0 games. H Kάρταλ έκανε break στο 7ο game και το σετ έφτασε ξανά στο tie-break. Η Κάρταλ επιβλήθηκε και σε αυτό με 7-5 και νίκησε 2-0.

SONAY KARTAL IS INTO THE WUHAN FINAL 🚨 ​The World No. 170 edges out Jelena Ostapenko 7-6 (9), 7-6 (5) in a thrilling semifinal match. ​The fairytale week continues. https://t.co/E4ZWA3nuif — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 17, 2026

Με το Wuhan Open να γίνεται κάθε χρόνο από το 2014, θα είναι πρώτη φορά που στο τελικό θα είναι και οι δύο φιναλίστ παίκτριες εκτός του Top 20 του world ranking. O τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (18/10) περίπου στις 13:30.