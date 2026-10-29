Το πρώτο του γκολ της σεζόν σκόραρε ο Δημήτρης Ράλλης στη νίκη της Γιαγκελόνια κόντρα στη Λέχια Γκντανσκ (6-0) για το Κύπελλο.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Δημήτρης Ράλλης στην εκτός έδρας νίκη της Γιαγκελόνια κόντρα στη Λέχια Γκντάνσκ για το Κύπελλο Πολωνίας, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ αλλά να μοιράζει και μία ασίστ μέσα σε 11 λεπτά από την είσοδο του στο ματς.

Συγκεκριμένα ο 21χρονος στράικερ πέρασε στο ματς στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ ο δείκτης του σκορ έδειχνε 4-0 στο εκτός έδρας ματς για την ομάδα του. Πέντε λεπτά μετά την εισόδου του ο Ράλλης «σέρβιρε» τον Σόοου και 68ο λεπτό ήρθε η σειρά του να βάλει το όνομα του στη λίστα των σκόρερς.Ο 21χρονος έκανε μια τρομερή κούρσα και με δυνατό σουτ βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 6-0.

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