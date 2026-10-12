Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με τη Μάρτα Κόστιουκ το πρωί της Τρίτης (13/10), για μια θέση στη φάση των «16» στο WTA 1000 στη Γουχάν.

Η Μαρία Σάκκαρη νικώντας την Ντόνα Βέκιτς με 2-0 σετ πήρε την πρόκριση στον 2ο γύρο στο WTA 1000 στην πόλη Γουχάν της Κίνας. Εκεί η Ελληνίδα παίκτρια θα αντιμεωπίσει τη Μάρτα Κόστιουκ, Νο.8 στο ταμπλό, σε ένα παιχνίδι που ορίστηκε να γίνει την Τρίτη (13/10) στο κεντρικό κορτ, θα είναι το τρίτο στο πρόγραμμα της ημέρας και θα αρχίσει γύρω στις 10:00, ώρα Ελλάδος.

Oι δύο παίκτριες έχουν να βρεθούν αντίπαλες από το τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι τον Ιούλιο, όταν παίκτρια από την Ουκρανία επικρατούσε στον 3ο γύρο με 4-6, 7-5(5), 6-4. Τον Ιούλιο του 2023 η Κόστικουκ νικούσε τη Σάκκαρη στον 1ο γύρο του Wimbledon με 0-6, 7-5, 6-2.

Είχαν προηγηθεί οι δύο νίκες της Σάκκαρη, αρχικά τον Αύγουστι του 2021 στον 1ο γύρο του US Open με 6-4, 6-3 και ένα χρόνο αργότερα στη Γουαδαλαχάρα με 6-4, 6-4.