Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε νικηφόρα την παρουσία της στο τελευταίο WTA 1000 της χρονιάς, που φιλοξενείται στην πόλη Γουχάν της Κίνας, νικώντας την Ντόνα Βέκιτς με 6-4, 6-2 κι εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32», όπου περιμένει η Μάρτα Κόστιουκ.
Απέναντι στην 30χρονη φίλη της από την Κροατία, με την οποία η Σάκκαρη θα αγωνιστεί και στο διπλό, η Ελληνίδα παίκτρια αρχικά με ανατροπή πήρε το 1ο σετ, για να κυριαρχήσει στο 2ο και να φθάσει στην πρόκριση στον 2ο γύρο.
Secures the win ✅ @mariasakkari gets her win in Wuhan defeating Vekic 6-4, 6-2! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/4ykvfMnLSd— wta (@WTA) October 12, 2026
Η Βέκιτς έφθασε σε break στην πρώτη της ευκαιρία, προσπερνώντας με 2-1 και «σβήνοντας» τέσσερα break points στο 4ο game, έκανε το 3-1. Η Σάκκαρη με love game μείωσε σε 3-2, με τη Βέκιτς να διατηρεί το σερβίς της για το 4-2.
Όμως εκεί άλλαξε η εικόνα του αγώνα, η Σάκκαρη αρχικά μείωσε σε 4-3 και στη 2η ευκαιρία της στο 8ο game και 6η συνολικά, πέτυχε το break για το 4-4. Διατήρησε το δικό της σερβίς για το 5-4 και φθάνοντας σε διπλό set και break point κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4.
Secures the win ✅ @mariasakkari gets her win in Wuhan defeating Vekic 6-4, 6-2! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/4ykvfMnLSd— wta (@WTA) October 12, 2026
Η Βέκιτς άρχισε με break το 2ο σετ, όμως η Σάκκαρη το πήρε αμέσως πίσω με love game (1-1) και με ευκολία προηγήθηκε με 2-1. Μάχη έγινε στο 4ο game, των 16 πόντων: Η Βέκιτς έσωσε τρία break point, όμως δε συνέβη το ίδιο στην 4η περίπτωση, με τη Σάκκαρη να κάνει το 3-1.
Η Ελληνίδα παίκτρια δεν έδωσε συνέχεια σε αυτό, με τη Βέκιτς να απαντά με το δικό της break (3-2), όμως αυτή ήταν η τελευταίας της αντίδραση.
Βρέθηκε στο 15-40, με τη Σάκκαρη να κάνει νέο break (4-2), με love game να πηγαίνει το σκορ στο 5-2 και στο 1ο match point που είχε στο 8o game, να κατακτά το σετ με 6-2.
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