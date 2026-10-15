Δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Πανσερραϊκού, καθώς η Γκορζόφ επικράτησε με 87-63 για την 1η αγωνιστική των ομίλων του EuroCup Γυναικών.

Η ιστορική πρώτη παρουσία του Πανσερραϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν συνοδεύτηκε από επιτυχία. Η ομάδα του Κεραμιδά συνάντησε σημαντικές δυσκολίες απέναντι στην πολύ ισχυρή Γκορζόφ στην Πολωνία και γνώρισε την ήττα με 87-63 στην πρεμιέρα του EuroCup Γυναικών.

Οι γηπεδούχες επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους (10-2 στο 2.5') και παρά τις προσπάθειες των Σίνγκλετον και Ουόκερ (28-20), η Γκορζόφ ανέβασε την πίεση με την Τζόουνς, κλείνοντας το ημίχρονο στο +23. Στο δεύτερο μέρος η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 32 πόντους (77-45), με τις Σερραίες απλώς να μειώνουν στο τελικό -24.

Πλέον, ο Πανσερραϊκός στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας αναμέτρηση της Τετάρτης (21/10, 18:00) με την Γκαζέλ στο Κλειστό «Γιάννης Τσιντσάρης».

Δεκάλεπτα: 28-17, 54-31, 77-45, 87-63

Γκορζόφ (Ματσιγιέφσκι): Κιζίνσκα 4, Μαλάσκα 9 (1), Ζίμκιεβιτς 7 (1), Γκέρτσεν 9 (3), Μάιρ 19 (3), Τζόουνς 14 (1), Λαντίν 13 (3), Τελένγκα, Χαρτ 7, Κλόσκα 2, Στεμπλέτσκα, Στάσιακ 3 (1)

Πανσερραϊκός (Κεραμδάς): Ουόκερ 20 (2), Τσινέκε 4, Μπαξεβάνου 5 (1), Παπαϊωάννου 5 (1), Γεροστεργίου, Τσολακίδου, Σίνγκλετον 22 (6), Γκόριανατς 3 (1), Νάτσκου 4 (1)