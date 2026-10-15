«Μην πανηγυρίσετε γκολ Ολυμπιακού γιατί στο γήπεδο υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΚ!»
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Ένα ιδιαίτερο μήνυμα υπό μορφή υπόδειξης υπήρχε από σεκιούριτι δίπλα στα δημοσιογραφικά θεωρεία σε όποιον καταλάβαινε ότι ήταν Έλληνας.
Ο συγκεκριμένος σεκιούριτι είχε μεταφράσει με τη χρήση του google translate από γαλλικά σε αγγλικά. Έδειχνε σε όποιον καταλάβαινε ότι ήταν Έλληνας το εξής μήνυμα: «Μην πανηγυρίσετε γκολ Ολυμπιακού γιατί στο γήπεδο υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΚ!». Ο εν λόγω σεκιούριτι είχε τοποθετηθεί δίπλα στα δημοσιογραφικά θεωρεία για το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός και ενώ κοντά στα θεωρεία υπάρχουν και κερκίδες για τον κόσμο.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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