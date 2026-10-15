Νικηφόρα πρεμιέρα στο Conference League για την Τράμπζονσπορ του Σαλάχ, 4-2 την Κουόπιο, την ώρα που η Λουγκάνο νικούσε 3-2 με ανατροπή τον Ερυθρό Αστέρα.

Με το δεξί μπήκε στη League Phase του Conference League η Τράμπζονσπορ του Μοχάμεντ Σαλάχ, που με τον Αιγύπτιο να έχει ένα γκολ και μία ασίστ, επικράτησε 4-2 εκτός έδρας της Κουόπιο. Άξιος συμπαραστάτης του Φαραώ, ο Φρανκουλίνο που σκόραρε δις στο δεύτερο μέρος, με τους Φινλανδούς να έχουν μειώσει σε 3-1 στο 54' με τον Πένανεν και να χάνουν πέναλτι πέντε λεπτά αργότερα, μαζί με την ευκαιρία να μπουν ξανά στο ματς.

Από την άλλη, ο Ερυθρός Αστέρας του Άλμπερτ Ριέρα έπεσε θύμα έκπληξης, καθώς σε ένα ματς με συνεχείς ανατροπές, ηττήθηκε 3-2 εκτός έδρας από τη Λουγκάνο, δεχόμενος δύο τέρματα στο τελευταίο δεκάλεπτο από Μονκάδα (84') και Γκργκιτς (89' πέν.).

Την ίδια ώρα, η Χάιντουκ Σπλιτ ξεκινούσε νικηφόρα την πορεία της στον θεσμό, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ εντός έδρας, σε ένα ματς πάντως που πριν την έναρξή του είχε ήδη στιγματιστεί από τα ντροπιαστικά συνθήματα των Κροατών. Μάλιστα, τα μέλη των Torcida λίγο έλειψε να βλάψουν και την ομάδα τους στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς προκάλεσαν ολιγόλεπτη διακοπή με καπνογόνα στο 77'! Για τους νικητές, στον πάγκο έμεινε ο Μάρκο Λιβάγια.

Με νίκη μπήκε στις ευρωπαϊκής της υποχρεώσεις η Μονακό, που επιβλήθηκε 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας εκτός έδρα, ενώ από εκεί και πέρα, την έκπληξη άγγιξε η Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, που προηγήθηκε της Χετάφε εντός έδρας αλλά εντέλει οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1.

Τέλος, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού την επόμενη αγωνιστική, Καϊράτ Αλμάτι, απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία, 1-1, από τη λετονική Ρίγα.

Τα αποτελέσματα

Γάνδη-Αάρχους 1-0

Εγνάτια-Μίντιλαντ 1-1

Κουόπιο-Τράμπζονσπορ 2-4

Λουγκάνο-Ερυθρός Αστέρας 3-2

Μιάλμπι-Ίντερ Κλουμπ Ντ' Εσκάλδες 2-0

Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα-Χετάφε 1-1

Παναθηναϊκός-Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

Ρίγα-Καϊράτ Αλμάτι 1-1

ΤΣΣΚΑ Σόφιας-Μονακό 1-2

Χάιντουκ Σπλιτ-Άγιαξ 2-1