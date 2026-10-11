H Μαρία Σάκκαρη και η Ντόνα Βέκιτς είναι συμπαίκτριες στο διπλό, αλλά πριν θα είναι αντίπαλες στον 1ο γύρο στο WTA 1000 της μεγαλούπολης Γουχάν της Κίνας.

Η Μαρία Σάκκαρη μετά την παρουσία της στο WTA 1000 του Πεκίνου, συνεχίζει τους αγώνες της στο επίσης WTA 1000, στην πόλη Γουχάν της Κίνας, που έχει πληθυσμό κοντά στα 14 εκατομμύρια κατοίκους.

Στο 64άρι κυρίως ταμπλό η Σάκκαρη θα αρχίσει την προσπάθειά της απέναντι στη φίλη της Ντόνα Βέκιτς (Νο.40) από την Κροατία, με την οποία θα συνεργαστεί στο διπλό γυναικών στο τουρνουά.

Ο αγώνας τους ορίστηκε να γίνει τη Δευτέρα (12/11), θα είναι ο 3ος στο πρόγραμμα του κεντρικού κορτ κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 10:00, ώρα Ελλάδος.

Η Βέκιτς υπερισχύει στη μεταξύ τους προϊστορία, έχοντας επτά νίκες σε 11 αγώνες, αν και η Σάκκαρη ήταν αυτή που βγήκε νικήτρια στο τελευταίο τους παιχνίδι και ήταν πέρυσι στο Μοντερέι του Μεξικού με 6-2, 6-3.

Η νικήτρια στον 2ο γύρο θα συναντήσει την Μάρτα Κόστιουκ από την Ουκρανία, Νο.8 στο ταμπλό.

