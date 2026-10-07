WTA: Με άνεση η Σβιτόλινα στα προημιτελικά του WTA 1000 στο Πεκίνο
Η Ελίνα Σβιτόλινα νίκησε με άνεση 6-2, 6-3 την Αν Λι και πέρασε στην επόμενη φάση του WTA 1000 του Πεκίνο όπου θα αντιμετωπίσει την Τσίνγκουεν Ζενγκ στα προημιτελικά.
Η Σβιτόλινα μπήκε αποφασισμένη για να καθαρίσει εύκολα τον αγώνα και προηγήθηκε με 2-0 στα games κάνοντας break με το καλημέρα. Η Λι δεν μπόρεσε να αντιδράσει και η Ουκρανή πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-2.
Στο δεύτερο σετ, η Σβιτόλινα συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και προηγήθηκε με 4-0 στα games πετυχαίνοντας δυο break. Η Λι, στο σημείο αυτό, έδειξε να έχει ακόμα παλμό και πήρε τα επόμενα δύο games κάνοντας break το πρώτο της break στο service του No.6 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Σβιτόληνα όμως απάντησε πάλι, καθώς έσπασε το service της Λι, Νο.29 στο κόσμο και πήρε εν τέλει το σετ με 6-3 και την αναμέτρηση με 2-0 σετ.
Η Σβιτόλινα στη φάση των προημιτελικών διασταυρώνεται με την Κινέζα, Τσινγουέν Ζενγκ, ενώ όποια πάρει τη πρόκριση στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Ελίζ Μέρτενς-Ίγκα Σβιόντεκ.
Elina Svitolina keeps rolling at the China Open 🔒 Takes down Ann Li 6-2, 6-3 to punch her ticket to the quarterfinals. Through to the last 8. https://t.co/mp07233hb0— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 7, 2026
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