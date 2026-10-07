WTA: Με άνεση η Σβιτόλινα στα προημιτελικά του WTA 1000 στο Πεκίνο

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WTA: Με άνεση η Σβιτόλινα στα προημιτελικά του WTA 1000 στο Πεκίνο
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H Ελίνα Σβιτόλινα επικράτησε άνετα με 2-0 της Αν Λι και προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTA 1000 στο Πεκίνο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσινγουέν Ζενγκ.

Η Ελίνα Σβιτόλινα νίκησε με άνεση 6-2, 6-3 την Αν Λι και πέρασε στην επόμενη φάση του WTA 1000 του Πεκίνο όπου θα αντιμετωπίσει την Τσίνγκουεν Ζενγκ στα προημιτελικά.

Η Σβιτόλινα μπήκε αποφασισμένη για να καθαρίσει εύκολα τον αγώνα και προηγήθηκε με 2-0 στα games κάνοντας break με το καλημέρα. Η Λι δεν μπόρεσε να αντιδράσει και η Ουκρανή πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ, η Σβιτόλινα συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και προηγήθηκε με 4-0 στα games πετυχαίνοντας δυο break. Η Λι, στο σημείο αυτό, έδειξε να έχει ακόμα παλμό και πήρε τα επόμενα δύο games κάνοντας break το πρώτο της break στο service του No.6 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Σβιτόληνα όμως απάντησε πάλι, καθώς έσπασε το service της Λι, Νο.29 στο κόσμο και πήρε εν τέλει το σετ με 6-3 και την αναμέτρηση με 2-0 σετ.

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Η Σβιτόλινα στη φάση των προημιτελικών διασταυρώνεται με την Κινέζα, Τσινγουέν Ζενγκ, ενώ όποια πάρει τη πρόκριση στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Ελίζ Μέρτενς-Ίγκα Σβιόντεκ.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image, Lintao Zhang
     

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