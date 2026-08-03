Ρεάλ Μαδρίτης: Η στιγμή που ο Βινίσιους τράβηξε τα μαλλιά του Σαλιμπά
Η Ρεάλ Μαδρίτης χαμογέλασε ενάντια στη Βιγιαρεάλ αλλά η νίκη δεν ήρθε εύκολα, με τον Βινίσιους να πρωταγωνιστεί σε ένα απίθανο περιστατικό, όταν τράβηξε την κοτσίδα του Σαλιμπά στην προσπάθεια να ξεμαρκαριστεί, με αποτέλεσμα να σκοράρει αλλά το γκολ να ακυρωθεί και ο Βραζιλιάνος να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Δείτε την επίμαχη φάση
🚨😂 VINICIUS JR SENT OFF AGAINST VILLARREAL FOR HAIR-PULLING! 😭! This man just can’t stay out of the headlines! #RMA https://t.co/a3xcTViC2N— The Final Whistle (@Rufus_45) October 10, 2026
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