Ρεάλ Μαδρίτης: Η στιγμή που ο Βινίσιους τράβηξε τα μαλλιά του Σαλιμπά

Γιάννης Πολιάς
Ρεάλ Μαδρίτης: Η στιγμή που ο Βινίσιους τράβηξε τα μαλλιά του Σαλιμπά

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Δείτε τη στιγμή που ο Βινίσιους τράβηξε την κοτσίδα του Σαλιμπά, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Η Ρεάλ Μαδρίτης χαμογέλασε ενάντια στη Βιγιαρεάλ αλλά η νίκη δεν ήρθε εύκολα, με τον Βινίσιους να πρωταγωνιστεί σε ένα απίθανο περιστατικό, όταν τράβηξε την κοτσίδα του Σαλιμπά στην προσπάθεια να ξεμαρκαριστεί, με αποτέλεσμα να σκοράρει αλλά το γκολ να ακυρωθεί και ο Βραζιλιάνος να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Δείτε την επίμαχη φάση

     

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