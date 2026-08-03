Σε κίνδυνο έθεσε τη συμμετοχή του στο Clasico ο Βινίσιους μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο ματς με τη Βιγιαρεάλ.

Κατά 90% ο Βινίσιους δεν θα αγωνιστεί στο Clasico κόντρα στη Μπαρτσελόνα. Αυτό αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία. Αιτία είναι το γεγονός πως ο Βραζιλιάνος τράβηξε τα μαλλιά του Σαλιμπά στο 71', σκόραρε και δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Αs» πρέπει να βγει το φύλλο αγώνα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να προστεθούν επιπλέον ποινές λόγω της συμπεριφοράς προς τον διαιτητή.

«Ο κανονισμός είναι σαφής: απευθείας κόκκινη κάρτα, με τιμωρία τουλάχιστον δύο αγωνιστικών, όταν η παράβαση γίνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης της μπάλας.

Στο ισπανικό ποδόσφαιρο, η συνήθης πρακτική είναι να επιβάλλεται η ελάχιστη προβλεπόμενη ποινή, εκτός αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, η ελάχιστη ποινή θα ήταν δύο αγωνιστικές», προσθέτει το δημοσίευμα.

Τόσες άλλωστε είναι και οι αγωνιστικές που μένουν για το Clasico. Όπως αναφέρει το άρθρο 121, «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποβολή οφείλεται σε περιστατικά στα οποία ο ποδοσφαιριστής δεν είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει την μπάλα, η ποινή θα είναι τουλάχιστον δύο αγωνιστικές».

Vinicius Jr reacts to the red card. @lejournaldureal https://t.co/UaVtz6t0xe October 10, 2026

Άρα, αυτό σημαίνει πως ο Βραζιλιάνος σταρ έχει σοβαρές πιθανότητες να χάσει το μεγάλο ντέρμπι, εν αναμονή του φύλλου αγώνα.