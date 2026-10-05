Λαμπρόπουλος στο Gazzetta Magazino: «Αυτή η εθνική, βάσει ταλέντου, δεν έχει σύγκριση!»

Ποδαρικό στο «Gazzetta Magazino» έκανε ο πρώην αρχηγός της ΑΕΚ και του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλός, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σημερινή φουρνιά παικτών της Εθνικής Ελλάδας.

Ο πρώτος καλεσμένος της νέας εκπομπής του Gazzetta, «Gazzetta Magazino» ήταν ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ και πρώην συμπαίκτης του... συμπαρουσιαστή, Μιχάλη Μπακάκη, μίλησε για την πολύ καλή πορεία που διέγραψε η Εθνική μας ομάδα στην πρώτη τετράδα αγώνων στο φετινό Nations League και το πόσο έχει ωριμάσει αυτή η φουρνιά παικτών σε σχέση με όταν πρωτοξεκίνησαν να παίζουν μαζί.

Μάλιστα χαρακτήρισε αυτή τη φουρνιά παικτών την πιο ταλαντούχα γενιά της Εθνικής Ελλάδας, πιο ταλαντούχα ακόμη και από εκείνη που κατέκτησε το Euro του 2004, λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Αυτή η εθνική, βάσει ταλέντου, δεν έχει σύγκριση», ενώ δεν συμμερίστηκε την άποψη πως η «γαλανόλευκη» υστερεί στη μεσαία γραμμή.

Τέλος, έκανε τη δική του πρόβλεψη σχετικά με τους βαθμούς που θα συλλέξει το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στους δύο εναπομείναντες αγώνες, με Ολλανδία και Σερβία. Συγκεκριμένα σημείωσε πως η Εθνική μας θα τερματίσει στον όμιλο με 12 βαθμούς (8 έχει πάρει έως τώρα), κάτι που σημαίνει πως σύμφωνα με την εκτίμησή του θα συγκεντρώσει επιπλέον 4 βαθμούς στα δύο αυτά ματς και θα παραμείνει αήττητη.