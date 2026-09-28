Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει απευθείας στον 2ο γύρο στο WTA 1000 στο Πεκίνο, αναλυτικά το μονοπάτι της.

Η Μαρία Σάκκαρη μετά τη Σιγκαπούρη συνεχίζει τους αγώνες της στο WTA 1000 του Πεκίνου, με την Ελληνίδα παίκτρια να μαθαίνει τη Δευτέρα (28/9) στο κυρίως ταμπλό, που ξεκινά την Τετάρτη (30/9).

Συγκεκριμένα, η Σάκκαρη (Νο.25 στο ταμπλό), θα αρχίσει την παρουσία της από τον 2ο γύρο και τη φάση των «64», όπου θα αντιμετωπίσει είτε τη 16χρονη Κινέζα, Γιού Τζουν Λι, είτε παίκτρια από τα προκριματικά.

Στην περίπτωση πρόκρισης η Σάκκαρη στη φάση των «32» για πιθανή αντίπαλο την Ελίνα Σβιτόλινα (Νο.6 στο ταμπλό) ή τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κατερίνα Σινιάκοβα και τη Μάγκντα Λινέτ.

Στη συνέχεια υπάρχει πιθανή διασταύρωση με την Μπελίντα Μπέντσιτς, την Αν Λι ή μια εκ των Ασλιν Κρούγκερ και Σοφία Κένιν, ενώ στα προημιτελικά υπάρχει πιθανή συνάντηση με την Έλενα Ριμπάκινα, που θα παίξει το πρώτο της τουρνουά μετά τον θρίαμβό της στο US Open και την έφερε και στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και τέλος στα ημιτελικά με την Ίγκα Σβιόντεκ ή την Κόκο Γκοφ.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό των 128 δεσπόζει η παρουσία της Αρίνα Σαμπαλένκα, η Λευκορωσίδα εφόσον προχωρήσει θα έχει πιθανές αντιπάλους στις «32» την Τσέχα, Νίκολα Μπαρτούνκοβα, στη συνέχεια τις Αναστασία Ποταπόβα ή τη Μάγια Τσβαλίνσκα, στα προημιτελικά τις Καρολίνα Μούχοβα ή τη Ναόμι Οσάκα και στα ημιτελικά με τις Λίντα Νόσκοβα ή τη Μίρα Αντρέεβα.