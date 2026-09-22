Η Μαρία Σάκκαρη από τα μέσα του 1ου σετ ανέβασε ρυθμούς, έτρεξε σερί εννέα κερδισμένων games, νίκησε τη Λίντα Φρουχβίρτοβα με 2-0 σετ και πέρασε στον 2ο γύρο στο 500άρι τουρνουά της Σιγκαπούρης.

H Μαρία Σάκκαρη δεν άρχισε καλά τον αγώνα της απέναντι στη Λίντα Φρουχβίρτοβα, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-2 στο 1ο σετ, όμως στη συνέχεια όλα άλλαξαν, κατακτώντας εννέα στη σειρά games, έφθασε στη νίκη επί της Τσέχας με 6-4, 6-1 και πέρασε στον 2ο γύρο στο WTA 500 της Σιγκαπούρης.

Εκεί η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (24/9) τη Νάο Χιμπίνο (Νο.190) από την Ιαπωνία για μια θέση στα προημιτελικά.

Μάλιστα η αποχώρηση της Αμάντα Ανισίμοβα, Νο.2 στο ταμπλό, εξ αιτίας προβλήματος τραυματισμού, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη Σάκκαρη.

Τη θέση της Ανισόμοβα πήρε η Σλοβάκα, Βικτόρια Μορβαγιόβα (Νο. 296), η οποία πέρασε χωρίς αγώνα τον 1ο γύρο και θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίμπσον από την Αυστραλία (Ν0.63). Η νικήτρια αυτού του αγώνα θα είναι η αντίπαλος για τη Χιμπίνο ή τη Σάκκαρη για μια θέση στα ημιτελικά.

Straight sets for Sakkari in Singapore 👏@mariasakkari gets the win over Fruhvirtova!



#SgTennisOpen pic.twitter.com/UMP5QgxgLc — wta (@WTA) September 22, 2026

Ανατροπή, σερί και πρόκριση

Η Σάκκαρη δέχθηκε break στο εναρκτήριο game και η Φρουχβίρτοβα δίνοντας συνέχεια σε αυτό προηγήθηκε με 2-0. Στο 3ο game η Σάκκαρη από το 40-15, βρέθηκε στο 30-40, όμως μετά το 2ο πλεονέκτημα το κατέκτησε, μειώνοντας σε 2-1.

Η Φρουχβίρτοβα υπέπεσε σε δύο διπλά λάθη στο επόμενο game, αλλά δεν τον πλήρωσε (3-1), με τη Σάκκαρη να «σβήνει» σε 3ο διαδοχικό service game break point, μειώνοντας σε 3-2.

Με ένα love game από κάθε παίκτρια το σκορ έγινε 4-3 και στο επόμενο game η Ελληνίδα παίκτρια πήρε πίσω το break, με τη Φρουχβίρτοβα στο 30-40 να κάνει το 4ο συνολικά διπλό λάθος και το σετ να οδηγείται στο 4-4.

Το ίδιο σκηνικό με τη Σάκκαρη να βρίσκεται και πάλι σε μειονεκτική θέση στο επόμενο game, όμως και πάλι το κατέκτησε, προσπερνώντας με 5-4.

Μάλιστα, στο 10ο game η Σάκκαρη δημιούργησε διπλό set point και με το 10ο winner, πετυχαίνοντας break πήρε το σετ με 6-4.

Secured the first set ✅@mariasakkari claims a 6-4 lead over Fruhvirtova in Singapore!



#SgTennisOpen pic.twitter.com/QlyBETSvBP — wta (@WTA) September 22, 2026

Η Σάκκαρη χωρίς προβλήματα έκανε το 1-0, στο 2ο game και μετά το 15-15 η Τσέχα υπέπεσε σε δύο διαδοχικά διπλά λάθη (15-40), με την Ελληνίδα να πετυχαίνει το 3o break (2-0) και διατηρώντας το δικό της σερβίς να ξεφεύγει με 3-0.

Και δεν σταμάτησε εκεί, ουσιαστική στις ευκαιρίες με νέο break έκανε το 4-0, κατακτώντας το 8ο game στη σειρά, διεύρυνε το σερί στα εννέα games (5-0) και τελικά με όλη της την άνεση έφθασε στο 6-1 και στην πρόκριση σε 85 λεπτά.

