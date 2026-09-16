Η Παπαμιχαήλ συνεχίζει στα προημιτελικά στο 125άρι της Βαλένθια

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ νικώντας την Ιταλίδα, Τζένιφερ Ρουτζέρι με 2-1 σετ πέρασε στην προημιτελική φάση στο 125άρι τουρνουά της Βαλένθια.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ συνεχίζει την πορεία της στο χωμάτινο WTA 125 τουρνουά της Βαλένθια, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην προημιτελική φάση μετά τη νίκη επί της Ιταλίδας, Τζένιφερ Ρουτζέρι με 6-1, 6-7(4), 7-5.

Η 33χρονη τενίστρια στον 1ο γύρο είχε επικρατήσει επί της Ιταλίδας, Νούρια Μπρανκάτσο με 6-3, 6-4 αντιμετωπίζοντας στη φάση των «16» την Τζένιφερ Ρουτζέρι.

Η Παπαμιχαήλ, που είδε την αντίπαλό της να κάνει 11 διπλά λάθη, κατάφερε να πετύχει εννέα break, που τη βοήθησαν να φθάσει στη νίκη και στην πρόκριση στην οκτάδα.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Μαροκινή, Γιασμίν Καμπάϊ, (Νο.289) κι έχει την ευκαιρία να συνεχίσει. Η Παπαμιχαήλ από τις δύο νίκες της στο τουρνουά της Βαλένθια έχει κερδίσει 10 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη κι έχει ανέβει στο Νο.184.

