Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο εμβληματικός Μπομπ Πετίτ, που είχε αναδειχθεί ο πρώτος MVP του NBA, το 1956.

Το NBA και η παγκόσμια καλαθοσφαίριση πενθούν! Ο Μπομπ Πετίτ απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών. Ήταν ο πρώτος MVP στην ιστορία της λίγκας το μακρινό 1956 με τη φανέλα των Σεντ Λιούις Χοκς.

Είχε ύψος 2.06μ. και αγωνιζόταν ως power φόργουορντ και σέντερ. Έπαιξε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη από το 1954 έως το 1965 και αναδείχθηκε πρωταθλητής το 1958. Ήταν 11 φορές All-Star (1955-1965) και τέσσερις φορές MVP στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (1956, 1958, 1959, 1962).

Το 1956, πέρα από MVP, ήταν ο πρώτος σκόρερ και ο πρώτος ριμπάουντερ του πρωταθλήματος. Ο αριθμός με το No9 έχει αποσυρθεί από τους Ατλάντα Χοκς. Συνολικά στην καριέρα του κατέγραψε 20.880 πόντους, 12.849 ριμπάουντ και 2.369 ασίστ.