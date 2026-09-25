Μπομπ Πετίτ: Απεβίωσε ο θρύλος του NBA
Το NBA και η παγκόσμια καλαθοσφαίριση πενθούν! Ο Μπομπ Πετίτ απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών. Ήταν ο πρώτος MVP στην ιστορία της λίγκας το μακρινό 1956 με τη φανέλα των Σεντ Λιούις Χοκς.
Είχε ύψος 2.06μ. και αγωνιζόταν ως power φόργουορντ και σέντερ. Έπαιξε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη από το 1954 έως το 1965 και αναδείχθηκε πρωταθλητής το 1958. Ήταν 11 φορές All-Star (1955-1965) και τέσσερις φορές MVP στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (1956, 1958, 1959, 1962).
Το 1956, πέρα από MVP, ήταν ο πρώτος σκόρερ και ο πρώτος ριμπάουντερ του πρωταθλήματος. Ο αριθμός με το No9 έχει αποσυρθεί από τους Ατλάντα Χοκς. Συνολικά στην καριέρα του κατέγραψε 20.880 πόντους, 12.849 ριμπάουντ και 2.369 ασίστ.
Bob Petitt faleceu hoje aos 92 anos de idade.— Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) September 24, 2026
O MAIOR jogador que já vestiu a camisa do Hawks, responsável pelo único título da franquia.
Bob foi:
- o PRIMEIRO MVP da história da NBA
- o PRIMEIRO jogador a fazer 20.000 pontos
- o PRIMEIRO jogador com um jogo de 50 pontos na… pic.twitter.com/SKCrcqeJfx
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.