Η Σάκκαρη ήταν εξαιρετική απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ στο 1ο σετ, όμως στη συνέχεια κατέκτησε μόλις δύο games, γνώρισε την ήττα με 2-1 και τον αποκλεισμό από τη φάση των «32» στο WTA 1000 του Σινσινάτι.

Η Μαρία Σάκκαρη στο 1ο σετ επέβαλε το παιχνίδι της απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ, το κατέκτησε με 6-4, όμως δεν είχε ανάλογη συνέχεια, μόλις άρχισε τα λάθη, έχασε τη συγκέντρωσή της και η σπουδαία αντίπαλός της το εκμεταλλεύτηκε, επικράτησε με 4-6, 6-1, 6-1 και είναι αυτή που συνεχίζει στη φάση των «16» στο WTA 1000 του Σινσινάτι.

Xαρακτηριστικό της αγωνιστικής εικόνας που είχε η Σάκκαρη μετά το 1ο σετ, είναι πως δεν είχε winner στο 2ο σετ, απέναντι σε μια παίκτρια που προέρχεται από τον πρώτο φετινό της τίτλο στο Mόντρεαλ.

Mε έλεγχο στα service game, break και προβάδισμα

H Σάκκαρη με love game στο πρώτο της service game, ισοφάρισε 1-1. Στο 4ο game από το 0-30 η Ελληνίδα παίκτρια είχε τις λύσεις για το 2-2. Αμέσως μετά η Σβιόντεκ απάντησε στο προβάδισμα της Σάκκαρη με 15-40, όμως στην 4η ευκαιρία για break point, η παίκτρια από την Πολωνία έχασε τη βασική γραμμή και η Σάκκαρη προσπέρασε με 3-2.

Διατηρώντας χωρίς προβλήματα το service game η Σάκκαρη ξέφυγε με 4-2. Η Σβιόντεκ χρειάστηκε να σώσει δύο break points, πριν δει τη Σάκκαρη να απομακρύνεται (4-3). H Σάκκαρη συνέχισε να μην κινδυνεύει στα δικά της service game, κάνοντας το 5-3 και στο 10ο game σέρβιρε για την κατάκτηση του 1ου σετ: Με δύο άσους έκανε το 30-0, έφθασε στο 40-15 και μετά το άτσαλο forehand από τη Σβιόντεκ, πήρε το σετ με 6-4.

Sakkari strikes first ⚡️@mariasakkari secures the first set against Swiatek in Cincinnati 6-4!#CincyTennis pic.twitter.com/UqkLP23fEQ — wta (@WTA) August 17, 2026

Έχασε το ρυθμό της η Σάκκαρη και 1-1

Η Σβιόντεκ, παρότι υπέπεσε σε δύο διπλά λάθη, έκανε το 1-0 στο ξεκίνημα του 2ου σετ και φθάνοντας σε τριπλό break point, στη 2η ευκαιρία έκανε το 2-0. Η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τον στιγμιαίο εκνευρισμό της Σβιόντεκ και το προβάδισμα 15-40, με την Πολωνέζα να ξεφεύγει με 3-0.

Mε διαδοχικά love game το σκορ έγινε 4-1, με τη Σβιόντεκ να έχει βρει το ρυθμό της και με 2ο break στο σετ, έκανε το 5-1 και σερβίροντας έφθασε χωρίς προβλήματα στο 6-1, με τους winners στο 2ο σετ να είναι στο 8-0!

Sakkari strikes first ⚡️@mariasakkari secures the first set against Swiatek in Cincinnati 6-4!#CincyTennis pic.twitter.com/UqkLP23fEQ — wta (@WTA) August 17, 2026

Ίδια εικόνα κι αποκλεισμός

Άσχημα άρχισε και το 3ο σετ για τη Σάκκαρη, η Σβιόντεκ έχοντας πάρει την ψυχολογία και ουσιαστική στα κρίσιμα, με νέο break έκανε το 1-0 κι έστω με δυσκολία έφθασε στο 2-0.

Η Σάκκαρη είχε χάσει τη συγκέντρωσή της, απόρροια των πολλών λαθών και η Σβιόντεκ δεν άφησε την ευκαιρία, 4ο break σε έξι συνολικά ευκαιρίες και προβάδισμα με 3-0.

Φθάνοντας στα επτά διαδοχικά κερδισμένα games, η Σβιόντεκ ξέφυγε με 4-0, η Σάκκαρη μείωσε σε 4-1, όμως το παιχνίδι δεν είχε γυρισμό, με τη Σβιόντεκ να κατακτά τα δύο επόμενα games για το 6-1 και την πρόκριση.