Ο Ρούντι Γκαρσία μίλησε στην Equipe για την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Τιμπό Κουρτουά με τον Σένε Λάμενς στον προημιτελικό του Βελγίου με την Ισπανία στο Μουντιάλ.

Η απόφαση του Ρούντι Γκαρσία να αντικαταστήσει τον τραυματία Τιμπό Κουρτουά με τον Σάνε Λάμενς στον προημιτελικό με τη Ισπανία στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο είχε φέρει αντιδράσεις στο Βέλγιο, με το λάθος του τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγα λεπτά αργότερα να φέρνει τον αποκλεισμό. Το ματς αυτό ήταν εντέλει το τελευταίο του Γάλλου στον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων, με τον έμπειρο τεχνικό να μιλά στην Equipe για ό,τι συνέβη.

Ο Γκαρσία υπεραμύνθηκε της επιλογής του εξηγώντας ότι ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί άλλο και ότι εάν τον διατηρούσε στο παιχνίδι, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ακριβώς το ίδιο. Για τον δε Λάμενς, τόνισε πως «έβαλα μέσα τον τερματοφύλακα της Γιουνάιτεντ. Όχι κάποιο 16χρονο παιδί που δεν έχει παίξει ποτέ επαγγελματικό ποδόσφαιρο».

Αναλυτικά:

«Ο Τιμπό κάθισε στο έδαφος. Κάλεσε τον γιατρό και τον φυσιοθεραπευτή. Τους είπε "δεν μπορώ πλέον να κάνω μεγάλες μπαλιές." Εκείνη τη στιγμή πρέπει να αποφασίσεις αν θα συνεχίσεις με έναν τραυματισμένο τερματοφύλακα που δεν μπορεί πλέον να εκτελέσει τη στρατηγική σου για να παρακάμψεις το ισπανικό πρέσινγκ. Ο Ρομέλου και ο Σαρλ κέρδιζαν το 90% των απευθείας μεταβιβάσεων στο μισό του αντιπάλου. Έπρεπε να παίξουμε με έναν τραυματισμένο τερματοφύλακα;

Αν ο Τιμπό δεχόταν εκείνο το ίδιο δεύτερο γκολ, τι θα έλεγε ο κόσμος για το ότι τον κρατήσαμε στο παιχνίδι; Στη διακοπή για ενυδάτωση, μου επιβεβαίωσε τον τραυματισμό του. Με τον χαρακτήρα που έχει, αν πραγματικά ήθελε να μείνει στο γήπεδο, θα το είχε πει ξεκάθαρα. Παρ' όλα αυτά, έβαλα μέσα τον τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Σένε Λάμενς. Όχι κάποιο 16χρονο παιδί που δεν έχει παίξει ποτέ επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ένας από τους στόχους μου ήταν να ενώσω δώδεκα εκατομμύρια Βέλγους πίσω από την εθνική τους ομάδα, είτε το παιχνίδι γινόταν στις δύο τα ξημερώματα, είτε στις πέντε το πρωί. Βάλαμε ξανά το Βέλγιο στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη».