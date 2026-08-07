Ατρόμητος και Novibet συνεχίζουν μαζί: Ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028

Η ανανέωση για δύο ακόμη χρόνια επιβεβαιώνει την ισχυρή σχέση που έχουν χτίσει Novibet και Ατρόμητος τα τελευταία τρία χρόνια.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος και η Novibet ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας τους για δύο ακόμη χρόνια, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το 2023 και έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και κοινών αξιών.

Η νέα συμφωνία αποτελεί φυσική συνέχεια μιας συνεργασίας που έχει χτιστεί με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, με τη Novibet να παραμένει σταθερά στο πλευρό του Ατρομήτου και να στηρίζει την αγωνιστική του πορεία. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την κοινή πρόθεση των δύο πλευρών να εξελίξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, δημιουργώντας νέες εμπειρίες για τους φιλάθλους και ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με την ομάδα.

Με περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας και ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία, ο Ατρόμητος αποτελεί έναν σύλλογο με ξεχωριστή ταυτότητα και σταθερή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με συνέπεια, φιλοδοξία και προσήλωση στην εξέλιξη, συνεχίζει να θέτει νέους στόχους παραμένοντας πιστός στις αξίες και την ιστορία του.

Για τη Novibet, η ανανέωση της συνεργασίας εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της να επενδύει στον αθλητισμό μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες με οργανισμούς που ξεχωρίζουν για την ιστορία, τη δυναμική και τη σύνδεση με τους φιλάθλους τους. Η συνέχιση της κοινής πορείας με τον Ατρόμητο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται σταθερά δίπλα στον ελληνικό αθλητισμό, επενδύοντας σε συνεργασίες με διάρκεια και προοπτική.

Με τη νέα συμφωνία, Ατρόμητος και Novibet περνούν στην επόμενη φάση μιας συνεργασίας που έχει ήδη χτίσει ισχυρές βάσεις, με κοινή φιλοδοξία να συνεχίσουν να εξελίσσονται μαζί και να δημιουργούν νέες εμπειρίες για τον κόσμο της ομάδας.