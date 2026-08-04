Σάκκαρη: Η αντίπαλoς στην πρεμιέρα της στο τουρνουά του Τορόντο
Η Μαρία Σάκκαρη, μετά τις υποχρεώσεις της στο Athens Open, ταξίδεψε στην αμερικανική ήπειρο. Εκεί, θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Τορόντο, έχοντας μάθει πλέον την πρώτη της αντίπαλο.
Η Ελληνίδα τενίστρια είχε με περάσει με bye τον πρώτο γύρο στο τουρνουά Masters του Καναδά και πλέον στον επόμενο γύρο περιμένει ν' αντιμετωπίσει την Ζεινέπ Σονμέζ. Η τενίστρια από την Τουρκία, σοτν πρώτο γύρο, επικράτησε με 7-5, 6-4 της Ρεμπέκα Μαρίνο και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που οι δύο τενίστριες θα βρεθούν αντιμέτωπες. Στο H2H η Σάκκαρη έχει το προβάδισμα με 2-1. Μάλιστα, αυτή θα είναι δεύτερη φετινή φορά που θα παίξουν η μία απέναντι στην άλλη μιας και συναντήθηκαν στο τουρνουά της Ντόχα πριν μήνες με την 30χρονη να επικρατεί με 6-3, 6-1.
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Η νικήτρια θα περάσει στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Τορόντο και θα βρει μία εκ των Κόκο Γκοφ ή Κέιλα Ντέι.
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