Νίστρουπ: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάμε την πρόκριση»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ έκανε το πρώτο του σχόλιο μετά την πρόκριση με την Πάκσι.

Ο κόουτς Νίστρουπ μετά την επίτευξη της πρόκρισης της ομάδας του Παναθηναϊκού μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ είπε μεταξύ άλλων: «Ήταν μία δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας. Ήταν μία δύσκολη πρόκριση. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση αλλά κρατάμε την πρόκριση. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ».

