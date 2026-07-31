Νίστρουπ: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάμε την πρόκριση»
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Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ έκανε το πρώτο του σχόλιο μετά την πρόκριση με την Πάκσι.
Ο κόουτς Νίστρουπ μετά την επίτευξη της πρόκρισης της ομάδας του Παναθηναϊκού μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ είπε μεταξύ άλλων: «Ήταν μία δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας. Ήταν μία δύσκολη πρόκριση. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση αλλά κρατάμε την πρόκριση. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ».
@Photo credits: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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