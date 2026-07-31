Η Σάντος αποκάλυψε το άγαλμα-προτομή προς τιμήν του Νεϊμάρ, με τον ίδιο να ανεβάζει ένα συγκινητικό μήνυμα.

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος-προτομής προς τιμήν του Νεϊμάρ έκανε την Πέμπτη (30/7) η Σάντος, εκπλήσσοντας και τον ίδιο τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ.

Οι άνθρωποι του συλλόγου σε μια λιτή τελετή όπου κυρίως παρευρέθηκε η οικογένεια του Νέι, έδωσαν στο φως της δημοσιότητας την προτομή που τον απεικονίζει με τη φανέλα της ομάδας πάνω σε ένα σκουρόχρωμο βάθρο που φέρει πλακέτα με τα επιτεύγματά του, τοποθετημένη ανάμεσα σε άλλους θρύλους του συλλόγου, έξω από το γήπεδο «Βίλα Μπελμίρο».

Μάλιστα, αργότερα ο ίδιος ο 34χρονος με ανάρτησή του στα social media εξέφρασε την έκπληξή του για αυτή την ενέργεια και ανέφερε πως είναι τυχερός, καθώς είναι ένας οπαδός της Σάντος που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο.

«Σήμερα αιφνιδιάστηκα ευχάριστα... το να τιμάσαι από την ομάδα της καρδιάς σου είναι κάτι το απίστευτο. Το να αποτελώ κομμάτι της ιστορίας της @SantosFC είναι τιμή!

Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τον Θεό, την οικογένειά μου και ολόκληρο τον κόσμο της Σάντος που με ακολουθεί από τα πρώτα μου βήματα στα τμήματα υποδομής της SANTOS FC!

Ζήσαμε πολλές συναρπαστικές και αξέχαστες στιγμές... αλλά περάσαμε και δύσκολες περιόδους, και όλοι εσείς σταθήκατε στο πλευρό μου σε κάθε φάση.

Είμαι ένας οπαδός που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, παλεύει, μοχθεί και δίνει τα πάντα κάθε στιγμή — έχω κάνει αμέτρητα λάθη και πιθανότατα θα κάνω κι άλλα (ελπίζω πως όχι), αλλά πάντα με στόχο το καλύτερο για τη μεγάλη ομάδα!

Σας ευχαριστώ, κόσμε της Σάντος, για όλα».