Ο Καρέτσας συμπεριέλαβε στις πέντε καλύτερες στιγμές του στη Γκενκ τα Gazzetta Awards

Η Γκενκ έβαλε... διλήμματα στον Κωνσταντίνο Καρέτσα από την παρουσία του στο κλαμπ και ανάμεσα στις πέντε καλύτερες στιγμές ήταν και το βραβείο στα Gazzetta Awards.

Τον περασμένο Φλεβάρη, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναδείχθηκε Rising Star για το 2025 στα Gazzetta Awards μετά από ψηφοφορία του κοινού και ο ίδιος ταξίδεψε στην Ελλάδα για να παρευρεθεί στην τελετή απονομής, λαμβάνοντας το βραβείο του από τον Γιώργο Καραγκούνη.

Στο πλαίσιο της μεταγραφής του στη Ντόρτμουντ, η Γκενκ του ετοίμασε ένα συγκινητικό βίντεο ως «αντίο» αλλά και τον έβαλε να πει με σειρά τις καλύτερες στιγμές του όσο βρισκόταν στο κλαμπ.

Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η βραδιά στα Gazzetta Awards, την οποία τοποθέτησε στη θέση 5 με το βραβείο για το καλύτερο γκολ στην 4η θέση, το υπέροχο τέρμα κόντρα στη Βασιλεία στην 3η, το ντεμπούτο του ως βασικός στην 2η και στην κορυφή το παρθενικό του γκολ με την πρώτη ομάδα απέναντι στην Άντερλεχτ.