Νίστρουπ: «Γι' αυτό δεχόμαστε τόσες αντεπιθέσεις»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την εντός έδρας ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε απογοητευμένος στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της εντός έδρας ισοπαλίας με 1-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948. Ο Δανός τεχνικός ήταν πολύ ικανοποιημένος με το πως έπαιξε η ομάδα του στο πρώτο 30λεπτο, αλλά απογοητεύτηκε με το γεγονός πως δεν μπόρεσε να το κεφαλαιοποιήσει και ακολούθησε αυτή η κακή εικόνα μετά την ισοφάριση.

Παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν δημιούργησε αρκετά ενώ εξήγησε πως ο λόγος που εκείνη δέχεται τόσες άμεσες επιθέσεις, είναι επειδή χάνει αρκετές δεύτερες μπάλες, γενικά, αλλά και έξω και γύρω από την περιοχή.

Τέλος, ανέφερε πως είναι πιο πιθανό να είναι διαθέσιμοι στη ρεβάνς οι Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς, παρά ο Τεττέη.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για τις φάσεις που δέχθηκε η ομάδα λόγω κακού αμυντικό τρανζίσιον και πού οφείλεται;

«Είναι εύκολο να δούμε σήμερα πως όταν χάναμε τη μπάλα ήμασταν πολύ ανοιχτοί. Και στις δεύτερες μπάλες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πρώτο 30λεπτο. Είμαι απογοητευμένος που δεν το κεφαλαιοποιήσαμε.

Όταν ισοφαριστήκαμε αρχίσαμε να αγχωνόμαστε πάρα πάρα πολύ και κάναμε λάθη. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Νέος τερματοφύλακας, νέο δίδυμο στα στόπερ, αρκετοί καινούργιοι. Πρέπει να συνδεθούμε καλύτερα μεταξύ μας. Πρέπει τώρα να πάμε στη Βουλγαρία και να κερδίσουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι».

Για το αμυντικό πρόβλημα και το έλλειμα ιδεών στην επίθεση:

«Δεν δημιουργήσαμε αρκετά, γιατί δεν καταφέραμε να τελειώσουμε σωστά τις επιθέσεις μας. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε μεγάλες τελικές και να τους πιέσουμε. Για μένα είναι προφανές ότι δέχομαστε τελικές γιατί οι αντίπαλοι κερδίζουν πολλές δεύτερες μπάλες έξω και γύρω από την περιοχή μας. Είναι πολύ απλό, αλλά όχι εύκολο να το διορθώσουμε. Αλλά θα βελτιωθούμε».

Για το δεύτερο φορ που θα έχει διαθέσιμο στο άλλο ματς:

«Αν είμαστε τυχεροί θα έχουμε τρεις νέους παίκτες στην πτήση για τη Βουλγαρία. Το σταφ κάνει ό,τι μπορεί. Υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τους Ντέσερς και Λιβάι από τον Τεττέη να είναι έτοιμη. Το είπα και χθες. Έχουμε αρκετούς τραυματισμού. Καλάμπρια, Παντελίδης, Τεττέη. Δεν υπάρχουν όμως δικαιολογίες. Όταν λείπει ένας παίκτης είναι μεγάλη ευκαιρία για κάποιον άλλον να βγει μπροστά. Πρέπει να πάμε στη Σόφια και να κερδίσουμε».

Για τη δυσκολία των προκριματικών:

«Όχι δεν υπάρχει έξτρα πίεση σε σχέση με τον επόμενο αντίπαλο. Συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε. Πρέπει να παίξεις δύο ματς, καμία φορά και λίγα λεπτά παραπάνω αν υπάρχει παράταση. Υπάρχει πίεση σε μας. Αλλά έτσι είναι».