Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η βαθμολογία της UEFA.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε 100 πόντους αλλά χάθηκε... ευκαιρία! Το Τριφύλλι έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Βουλγαρίας για την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Αναφορικά με τη βαθμολογία της UEFA η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση και σταθερά στο κυνήγι των Τσεχία (10η) και Πολωνία (11η). Την Τετάρτη (05/08) έλαβαν χώρα και άλλα ματς που ενδιαφέρουν τη χώρα μας για την προνομιούχο δέκατη θέση. Η Άαρχους (Δανία, 13η θέση) νίκησε 2-1 τη Σάμπαχ Μπακού και έδωσε 250 βαθμούς στους Δανούς. Η εκπρόσωπος της Πολωνίας (11η θέση), Γκόρνικ Ζάμπρζε ηττήθηκε με 1-0 από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.

Η βαθμολογία της UEFA από την 9η έως την 14η θέση

9. Τουρκία 47.375 – 2.200 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ)

10. Τσεχία 43.825 – 2.000 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)

11. Πολωνία 43.025 – 900 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)

12. Ελλάδα 41.312 – 900 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13. Δανία 35.431 – 1.125 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

14. Νορβηγία 33.912 – 300 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)

Οι ομάδες που αφορούν την Ελλάδα

Τουρκία – 4 ομάδες

Γαλατάσαραϊ – League Phase Champions League

Φενέρμπαχτσε – 3oς προκριματικός γύρος Champions League

Τράμπζονσπορ – Playoffs Europa League

Μπεσίκτας – 3oς προκριματικός γύρος Europa League

Μπασάκσεχιρ – Αποκλείστηκε από την Ευρώπη

Τσεχία – 5 ομάδες

Σλάβια Πράγας – League Phase Champions League

Σπάρτα Πράγας – 3ος προκριματικός γύρος Champions League

Βικτόρια Πλζεν – Playoffs Europa League

Χράντετς Κράλοβε – 3ος προκριματικός γύρος Europa League

Γιάμπλονετς – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Πολωνία – 5 ομάδες

Λεχ Πόζναν – 3ος προκριματικός γύρος Europa League

Γκόρνικ – 3ος προκριματικός γύρος Europa League

Γιαγκελόνια – 3ος προκριματικός γύρος Europa League

Ράκοβ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Κατόβιτσε – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Ελλάδα – 5 ομάδες

ΑΕΚ – Playoffs Champions League

Ολυμπιακός – 3ος προκριματικός Champions League

ΟΦΗ – Playoffs Europa League

ΠΑΟΚ – 3ος προκριματικός γύρος Europa League

Παναθηναϊκός – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Δανία – 4 ομάδες

Άαρχους – 3ος προκριματικός γύρος Champions League

Μίντιλαντ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Νόρτζελαντ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Κοπεγχάγη – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Νορβηγία – 5 ομάδες

Βίκινγκ – Playoffs Champions League

Μπόντο Γκλιμτ – 3ος προκριματικός γύρος Champions League

Λίλεστρομ – Playoffs Europa League

Τρόμσο – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Μπραν – 3ος προκριματικός γύρος Conference League

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 2027/28

7η-9η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League