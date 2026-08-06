Βαθμολογία UEFA: Σταθερά 12η πίσω από Τσεχία και Πολωνία η Ελλάδα
- Η βαθμολογία της UEFA από την 9η έως την 14η θέση
- Οι ομάδες που αφορούν την Ελλάδα
- Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 2027/28
Ο Παναθηναϊκός έδωσε 100 πόντους αλλά χάθηκε... ευκαιρία! Το Τριφύλλι έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Βουλγαρίας για την πρόκριση στα playoffs του Conference League.
Αναφορικά με τη βαθμολογία της UEFA η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση και σταθερά στο κυνήγι των Τσεχία (10η) και Πολωνία (11η). Την Τετάρτη (05/08) έλαβαν χώρα και άλλα ματς που ενδιαφέρουν τη χώρα μας για την προνομιούχο δέκατη θέση. Η Άαρχους (Δανία, 13η θέση) νίκησε 2-1 τη Σάμπαχ Μπακού και έδωσε 250 βαθμούς στους Δανούς. Η εκπρόσωπος της Πολωνίας (11η θέση), Γκόρνικ Ζάμπρζε ηττήθηκε με 1-0 από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.
Η βαθμολογία της UEFA από την 9η έως την 14η θέση
- 9. Τουρκία 47.375 – 2.200 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ)
- 10. Τσεχία 43.825 – 2.000 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)
- 11. Πολωνία 43.025 – 900 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)
- 12. Ελλάδα 41.312 – 900 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)
- 13. Δανία 35.431 – 1.125 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)
- 14. Νορβηγία 33.912 – 300 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)
Οι ομάδες που αφορούν την Ελλάδα
Τουρκία – 4 ομάδες
- Γαλατάσαραϊ – League Phase Champions League
- Φενέρμπαχτσε – 3oς προκριματικός γύρος Champions League
- Τράμπζονσπορ – Playoffs Europa League
- Μπεσίκτας – 3oς προκριματικός γύρος Europa League
- Μπασάκσεχιρ – Αποκλείστηκε από την Ευρώπη
Τσεχία – 5 ομάδες
- Σλάβια Πράγας – League Phase Champions League
- Σπάρτα Πράγας – 3ος προκριματικός γύρος Champions League
- Βικτόρια Πλζεν – Playoffs Europa League
- Χράντετς Κράλοβε – 3ος προκριματικός γύρος Europa League
- Γιάμπλονετς – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Πολωνία – 5 ομάδες
- Λεχ Πόζναν – 3ος προκριματικός γύρος Europa League
- Γκόρνικ – 3ος προκριματικός γύρος Europa League
- Γιαγκελόνια – 3ος προκριματικός γύρος Europa League
- Ράκοβ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
- Κατόβιτσε – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Ελλάδα – 5 ομάδες
- ΑΕΚ – Playoffs Champions League
- Ολυμπιακός – 3ος προκριματικός Champions League
- ΟΦΗ – Playoffs Europa League
- ΠΑΟΚ – 3ος προκριματικός γύρος Europa League
- Παναθηναϊκός – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Δανία – 4 ομάδες
- Άαρχους – 3ος προκριματικός γύρος Champions League
- Μίντιλαντ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
- Νόρτζελαντ – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
- Κοπεγχάγη – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Νορβηγία – 5 ομάδες
- Βίκινγκ – Playoffs Champions League
- Μπόντο Γκλιμτ – 3ος προκριματικός γύρος Champions League
- Λίλεστρομ – Playoffs Europa League
- Τρόμσο – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
- Μπραν – 3ος προκριματικός γύρος Conference League
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 2027/28
7η-9η ΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
10η ΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
It was a quiet night (before the tomorrow's storm!) in 5y country ranking.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 5, 2026
But with some results that may have a big influence on the coefficient races this season:
🇳🇴 Brann facing elimination after losing at home to 🇨🇾 Apollon!
🇵🇱 Gornik Zabrze losing to 🇭🇺 Ferencvaros and… pic.twitter.com/2XGBKXAXqU
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